詐騙車手被認定「組織犯罪」 關2年還得強制工作3年

2018-03-12 17:12

［記者黃捷／台北報導］黃姓男子因經濟窘困，加入詐騙集團當車手，從洪姓女子手中詐得120萬，並從中獲利近4萬元，由於被查出至少有3名共犯，且分工明確，士林地院不僅以詐欺等罪判刑2年，還認定他參與「組織犯罪」，服刑前得強制入勞動場所工作3年。

判決指出，黃男多次因涉犯詐欺、幫助詐欺遭判刑，2015年間出獄後仍不知悔改，去年8月加入詐騙集團，接受上級指示佯裝成「林專員」，持地檢署公證處的偽造公文，前往洪女家中取款120萬，扣除3萬6000元及3000元車馬費後，將餘款116萬1000元上繳。

檢警將他逮捕到案後，查出另有綽號為「總部」、「豪豪」、「元寶」及機房人員為共犯，遂依組織犯罪、偽造公文、冒充公務員等罪起訴。黃男雖承認詐欺，但辯稱未參與組織犯罪，他們只是臨時集合的團隊，且因父親病危需要大筆醫療費，才會鋌而走險，求法官減刑。

但依黃男的通聯記錄可得知，他與其他共犯聯繫至3個月以上，屬持續性組織，且依照檢警調查，「總部」與「元寶」負責下指令，「元寶」另負責收取詐騙金，「豪豪」則是交付車馬費給車手，組織分工明確，合議庭認定與「組織犯罪」構成要件相符。

此外，黃男多次累犯，迄今未與被害人和解，合議庭也駁回減刑要求，除依參與犯罪組織遭判刑8月，涉犯冒用政府機關及公務員名義詐欺部分另判刑1年6月，2罪應執行2年，入監服刑前須至檢方指定的勞動場所強制工作3年。

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