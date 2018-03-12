馬尾女警慓悍壓制打群架？ 原來是台版「石原聰美」

馬尾女警是育才派出所女警周瑜。（記者許國楨翻攝）

2018-03-12 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈昨晚發生兩掛人馬打群架，警方快打部隊趕抵處理的過程被Po到臉書社團，其中一名慓悍馬尾女警除強勢逮人還怒嗆滋事者，讓看到影片的許多網友印象深刻，還有網友表示對馬尾女警最有興趣想看，今天答案揭曉，原來是被日媒網站譽為台版「石原聰美」的甜美女警周瑜。

一中商圈昨晚發生兩輛自小客僅因單純行車糾紛，竟各自撂人演變成20多人打群架的街頭鬥毆事件，警方獲報啟動快打部隊出動30多名員警到場壓制，過程被民眾Po到臉書社團「爆料公社」後，許多網友看到影片說，一名馬尾女警全程慓悍氣勢十足，除壓制滋事者在地，也大聲怒嗆打群架份子，令人印象深刻，還有網友說，很想知道馬尾女警真面目。

答案今天由第二分局揭曉，原來是任職該分局育才派出所的亮麗女警周瑜，現年25歲的周員去年7月11日才成為正式警員，因個人心細特質及對分析資料的興趣，舉凡案件調閱監視器、分析車行記錄搜查犯罪跡證，認真負責態度獲得同仁肯定。

且執勤時常有令人感動的為民服務事蹟，常被說「人美心美」，也因出色外型屢獲媒體報導，曾有網友說，好想被她開單，還被日媒網站譽為台灣版的「石原聰美」；周瑜表示，原本志向是當獸醫照顧小動物，從屏科大畢業後曾當過獸醫助理，想說當警察也可以服務人群，才因此轉行，對於媒體的報導感到受寵若驚。

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他開車叭一聲 引爆台中一中商圈20多人大亂鬥

日媒盛讚！ 這名正妹女警被稱「台版石原聰美」

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