竊水溝蓋變賣維生 他一個人就偷32個

遊民竊水溝蓋變賣維生，他一個人就偷32個。（記者詹士弘翻攝）

2018-03-12 16:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市三平、公誠、鎮北里2月底、3月初傳出水溝蓋大量遭竊，地點集中於斗六市後火車站周遭，斗六派出所專案小組調閱路口監視，比對雲安平台系統後，鎖陳姓男子涉有重嫌，警方11日下午在一家網咖逮到嫌犯，他一個人就偷了32個水溝蓋。

斗六派出所所長王志豐表示，接獲地方通報後立即組成專案小組，經統整後發現共有13個地點的水溝蓋被偷，總計達30面，專案小組多方調閱路口監視器畫面與私人監視器影相，同時比對雲安平台系統，過濾涉案車輛，鎖定犯嫌為一名陳姓男子，疑似騎乘其父名下機車作案。

警方調查發現，陳男設籍於南投縣竹山鎮，惟去年10月其遭家人通報行方不明，警方只好土法煉鋼，推測居無定所的陳嫌可能在網咖逗留，便鎖定斗六市區的網咖逐一搜尋，最後在昨天下於斗六市南京路一家網咖外發現陳嫌騎乘車輛，最後在網咖內將其查緝到案。

陳嫌到案後，警方出示監視器畫面，陳嫌自知難逃法網，坦承犯行，經調查他每次竊取水溝蓋後就立刻帶往回收場脫售，包含他轄地區，共竊取32個水溝蓋，變換現金約1萬元。

水溝蓋被偷後，水溝出現大洞，易衍生公共安全問題。（記者詹士弘翻攝）