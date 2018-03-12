找友人演假車禍 想騙保險金 3人都送辦

包弟重機受損嚴重，倒在路旁（記者吳昇儒翻攝）

2018-03-12 15:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一對包姓兄弟檔去年4月16日清晨分別騎乘黃牌及紅牌的大型重機，各自帶著友人出遊。兩人行經大武崙砲台附近時，包弟未保持安全車距，撞上前方哥哥的重機，車體毀損嚴重。包兄心生歹念，找來屠姓友人騎車前來，製造假車禍，詐領50萬元保險金。基隆警方接獲線報，調閱當時的監視器畫面，揪出3人惡行，一併函送法辦。

警方調查，包兄被弟弟撞擊之後，重型機車車頭全毀，友人也頭部受創，先將友人送醫之後，便想找有投保車禍險的屠姓友人幫忙，偽造成是屠男撞上包姓兄弟，將由屠男投保的保險公司賠償。

三人將現場布置好之後，撥打110佯稱3人發生車禍，請交通警察隊等員警到場處理，捏造車禍事實，讓警方測繪、照相交通事故現場圖，並謊稱是屠男的重型機車追撞上包姓兄弟倆人的重機，製造假連環車禍事故。屠男再持不實之交通事故紀錄，向投保之保險公司申請保險理賠詐取財物50萬元。

保險公司覺得可疑，懷疑3人有偽造文書的嫌疑，請警方協助調查釐清實際發生的原因。

基隆市警刑大偵三隊，立刻調閱案發時周邊監視器畫面，發現時間序與屠男供稱的完全不同，約談3人到案說明。

3人自知事跡敗露，坦承犯行，並表示非常後悔也放棄請領保險金。警訊後依偽造文書、詐欺等罪，將屠男及包姓兄弟3人，函送基隆地檢署偵辦。