前法官涉性騷輕判 每月退休金從6萬變成18萬

台北高等行政法院前法官陳鴻斌騷擾女助理案，職務法庭再審改判不需免除法官職務只需罰薪一年，如此一來陳鴻斌的每月退休金就從6萬變成18萬，等於只要一年半的時間就能打平罰款。民間司改會今（12日）到監察院抗議。（記者鍾麗華攝）

2018-03-12 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉嫌對女助理有不當追求的騷擾行為，原被司法院職務法庭判處免除法官職務，但再審改判只罰薪一年約216萬，仍然保留法官身分。「法官改革司法連線」對此抨擊，如此一來陳鴻斌的每月退休金就從6萬變成18萬，等於只要一年半的時間就能打平罰款。

「法官改革司法連線」臉書粉絲專頁指出，每一個工作職場都應該是沒有性騷擾的友善環境，但陳鴻斌的行為明顯違反法官倫理規範第3條、第5條、第22條，不顧法官的形象和自己的已婚身分，對助理展開不當追求。

原先陳鴻斌已被免除法官職務，只能轉任其他工作，卻在聲請再審後得到輕判，以他任職法官最後月俸的一年總額當作罰款，依舊保留法官身分。這樣的判決讓陳鴻斌能以法官身分退休，每月退休金從6萬暴增為18萬。

「法官改革司法連線」表示，這樣的結果令人憤怒也極度痛心。該臉書粉絲頁細數陳鴻斌的騷擾行為，包括2012年12月19日，趁著妻子帶小孩去台中時，對女助理表示他今晚「是自由的（free）」，不僅載她到河堤牽手散步，還逕自親吻女方左嘴角。

助理之後曾對陳鴻斌說明，雙方應保持一般法官與助理的關係，不要再有私下外出或肢體接觸，但陳鴻斌接著在2013年1月21日，向助理強調若她和其他已婚男性外出約會，或是發生婚外情，他不會原諒此事。

到了2014年6月10日，陳鴻斌請助理到新辦公室討論擺設等問題，助理認為與公事無關想要離開時，陳鴻斌卻扶住大門阻擋助理去路，等到女方大聲說明後他才放人。「法官改革司法連線」表示，相信絕大多數自律的法官，都不願和這種法官當同事。

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