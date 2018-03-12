周錫瑋親信外遇 悔月付3萬養私生子

前台北縣長周錫瑋辦公室主任麥安懷，去年向新北地院提出聲請，要求把原本月付私生子3萬元扶養費減為1萬元，背法官裁定駁回，可抗告。（資料照）

2018-03-12 15:05

〔記者王定傳／新北報導〕前台北縣長周錫瑋辦公室主任麥安懷，去年向新北地院提出聲請，要求把原本月付私生子3萬元扶養費減為1萬元，但法官查出麥2015、16年每年利息收入高達39萬餘元，另有400萬元投資，且其妻擁有板橋區高價房產，可見他具有相當經濟能力，裁定駁回，可抗告。

據查，麥安懷是前台北縣長周錫瑋的同窗，2001年8月擔任立委助理，卻跟許姓女子婚外生子，同年底，麥男辦理認領男孩，並簽下月付教育扶養費用3萬元的協議書，直到小孩20歲成年為止。

2005年底，周錫瑋當選台北縣長，麥男被延攬擔任縣長機要秘書，不料，他卻接姓停車場業者供養，先後提供賓士SLK200與S350的2輛名車代步，麥男則協助林男取得縣府公有路邊停車場委託民間開單作業標案，法院後認定麥男共收賄178萬2千多元，判刑7年2月確定。

麥男在2013年入獄服刑，2016年獲假釋出獄；他出獄後向法院提出聲請指，他目前待業求職中，無收入來源，名下也無資產，經濟狀況已無法與以往相比，希望將扶養費減至每月1萬元。

小孩生母則反駁，麥安懷於2014間即將其資產陸續轉移至其妻兒名下，其妻子、女兒及女婿，在板橋精華地段均有房產，聲請應無理由。

法官調查，麥男入獄後，還能每月給小三母子6萬元生活費，一直付到2014年9月止，可見他主要經濟來源並非工作薪水，且他於2015 、2016年度的利息所得，每年高達39萬餘元，加上他在某公司投資400萬元，而麥妻雖幾無收入，名下卻有板橋中山路一段、每坪市價高達50萬元以上的房地產，裁定駁回。