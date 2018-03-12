大法官解釋762號 法學教授︰有助避免冤抑

2018-03-12 15:29

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官9日做成762號解釋，指刑事訴訟法33條2項違憲，司法院應於1年內修法，讓被告享有閱卷權利，對此，中信金融管理學院財經法律學系專任教授、律師劉邦繡今天（12日）透過台灣司法人權進步協會表示，這在刑案訴訟人權保障上有很大的進步，有助避免冤抑。

曾任台中地院法官、新北地檢署檢察官的劉邦繡解釋，現行刑事訴訟法第33條第2項前段規定，沒有請辯護人（律師）的被告，在審判中不能直接閱卷，只能取得「筆錄」的「影本」而已，其他的卷證資料不能閱覽查看，連影本也都不能取得，違法憲法16條的人民訴訟權保障，被大法官宣告違憲。

劉邦繡指出，被告遭起訴到法院案件審理時，為了要澄清自己的犯嫌，就要做有效辯解，這自然需要了解自己被檢察官起訴的證據資料是哪些？但現行刑事訴訟法33條規定，被告直接獲得卷證資訊的權利，竟然是以有無請律師當辯護人為區別，似乎是以被告資力做為差別待遇，明顯的已經妨害到被告為自己辯護的防禦權行使。

劉邦繡表示，刑事訴訟法必須修正現行規定，修正內容應該包括：有辯護人律師的被告，也可以不用透過辯護人律師，可以「直接」向法院直接獲得卷證資訊，這樣修正確實符合時代潮流，因現代科技進步，所複製之影本與原本幾乎相同，如此應可有效達到被告防禦之效果。

當然，如果被告一定要檢閱卷證，才可以有效行使防禦權，經法院許可後，在確保卷證安全的前提下，檢閱原始卷證，也是應當允許的。

針對這次大法官作成釋字第762號解釋，劉邦繡感到欣慰，指未來能有效、平等的保障被告在遭受刑事追訴時的訴訟地位與權利行使。因為，唯有避免冤抑，才能真正落實司法人權的進步。