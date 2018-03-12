神奇！暖警助與同年同月同日結婚外籍新婚夫妻找回手機

法籍夫妻與施員（圖左）拍照留念。（記者許國楨翻攝）

2018-03-12 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕一對法籍新婚夫妻來台度蜜月，以手機將滿滿的甜蜜記憶記錄下來，卻不慎將手機遺留在計程車上急忙跑進派出所報案，經警方調閱監視器後聯絡到計程車司機順利尋回，巧合的是，處理員警與法籍新婚夫妻竟為同年同月同日結婚，讓這對夫妻不禁驚呼：「Amazing！」。

警方指出，法籍夫妻Emmanued和Eva上週匆忙跑到第二分局育才所求援稱手機掉了，因語言不通，警員施睿青與對方以英語溝通詢問後得知，對方是新婚來台度蜜月，兩人所到之處都用手機拍攝照片，記錄來台蜜月行的點點滴滴。

當天他們從彩虹眷村到孔廟參觀，妻子Eva不小心將手機遺留在搭乘的計程車上，因手機內滿滿的都是兩人來台蜜月行的照片及影片，著急的希望警方能協助找回。

經施員細心詢問兩人上、下車地點與計程車車型樣式隨即調閱路口監視器，另一邊聯絡計程車車行，終於找到了載送法籍夫妻的運將進一步聯絡確認，施員考量法籍夫妻在台人生地不熟、加上語言不通，立刻抱持服務到底的熱情前往運將所在位置拿回手機。

有趣的是，因施員也是新婚不久，在與法籍夫妻閒聊時，意外發現彼此結婚日期竟是同年同月同日，這奇妙的巧合讓法籍新婚夫妻大感驚喜，覺得真是神奇的緣份，拿起手機要求拍照留念，為這段蜜月行的奇遇留下特別的回憶。