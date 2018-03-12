W飯店命案》土豪哥拒賠 反要求查小模家屬財力證明

「土豪哥」朱家龍（中右）拒絕賠償，反聲請調查小模家屬財力證明。（資料照）

2018-03-12 13:56

〔記者溫于德／台北報導〕刑事二審審理「W飯店郭姓女模命案」，預計下月10日辯論終結。民事一審方面，小模家屬向土豪哥、洪聖晏、蔡逸學，及飯店業者與疏失員工等、連帶求償2807萬7202元部分，法官認為，死者家屬對飯店及員工提起附帶民事求償，不符合民事求償要件，已裁定駁回，家屬不服、已提抗告。至於今未被提訊出庭的「土豪哥」，仍委由律師表示，基於刑事認定有誤，不願賠償死者家屬，反要求查小模家屬財力證明。

原告律師今維持相同主張，認為「土豪哥」朱家龍偕洪與蔡間接故意行為，導致小模死亡，須連帶負起民事賠償責任。

但朱男律師仍依被告意思，不願賠償死者家屬，並就扶養費用部分，提出意見；律師質疑，原告應答覆是否受領犯罪被害人補償金、卻未答覆，且因「死者家屬財產多寡，攸關判賠金額」之故，聲請法院向北檢犯罪被害人審議委員會調取家屬相關財力證明，另請求本案待刑事二審辯論終結後再開。

此外，朱的律師也說，民、刑構成要件與法律效果均不相同，原告應就民事侵權行為構成要件知事實、做特定，但本件原告提出的證據、僅有檢方起訴書所認定認定的犯罪事實，並未具體指出朱哪些行為侵害死者權利？是故意還是過失也未說明清楚，因而要求原告清楚說明，以利答辯。

原告律師接話澄清，目前尚未受領犯罪被害人補償金；至於朱男律師要求補正書狀內容一事，律師在法官要求下同意。

至於洪、蔡2人，均未就案件多做答辯，但同樣請求二審辯論終結後再開。

法官庭末確認原告對於再開時間沒意見後，諭知下次開庭時間為二審辯論終結後，全案候核辦。

原告律師出庭後認為，小模家庭雖在台東開店維生，但問題在於，台東非繁榮地區，因此僅是一般勉持（勉強維持）家庭，且目前提出的證據，已足夠證明小模家屬無法維持生活，反駁聲請調查請求。