通緝犯拒捕狠咬員警 勇警忍痛逮人

斗南分局大埤分駐所員警卓育秋右手臂留下紅腫的明顯齒痕與擦傷。（記者廖淑玲翻攝）

2018-03-12 13:14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕斗南警分局大埤分駐所警員林于聖、李思嫻執行巡邏勤務時，發現一名張姓竊盜通緝犯，欲盤查時遭張男反抗逃逸，碰上剛參加警大考試返家途中的警員卓育秋加入圍捕，張男拒捕竟狠咬2名男警員，2警忍痛逮人，將張男繩之以法。

昨晚林于聖等人執勤時，在大埤路發現因竊盜案遭通緝的張姓男子（19歲、斗南人）手持鋁梯乘坐在重機車後座，欲上前盤查時，張嫌反抗並自機車後座跳車逃逸。

當時大埤所另一名警員卓育秋剛參加完警大考試，載著家人欲回分駐所拿取私人物品返家，恰巧看到巡邏車停在路中間，目擊林于聖等人追捕張嫌，立即主動加入圍捕。

追捕過程張男竟咬傷林、卓兩名員警企圖逃脫，但2警仍忍痛絕不鬆手，並立即以無線電呼叫支援，最後連同線上警力協助，將張嫌順利逮捕到案，卓育秋右手臂，林于聖右手腕分別留下紅腫的齒痕與擦傷。

警方在張男外套口袋查獲毒品吸食器、殘渣袋等，張男坦承施打安非他命，訊後依竊盜通緝遞送歸案，另依妨害公務、違反毒品危害防制條例等罪移送，而林、卓2員負傷堅持執勤精神，事後獲長官大為肯定。