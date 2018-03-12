安居緝毒績效 中市6都第1

台中市警察局榮獲安居緝毒專案六都第一名，警察局長楊源明（左）獻獎給市長林佳龍（右）。（記者黃鐘山攝）

2018-03-12 12:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕警政署與臺灣高等法院檢察署農曆年前規劃「安居緝毒專案」，台中市警察局榮獲機關組六都第一名，由行政院長賴清德頒獎表揚；台中市長林佳龍今天在市政會議肯定警察同仁的努力，期勉持續打擊犯罪，維護台中治安。

警政署與臺灣高等法院檢察署為讓市民安心過好年，農曆年前規劃「安居緝毒專案」，台中檢警合作，查獲藏匿在社區大樓中的藥頭59人，其中34人經法院裁定羈押，另也查獲各級毒品近6千公克，掃毒績效獲評機關組六都第一名。

林佳龍說，市府去年成立毒品查緝中心，有效提升查緝及防制毒品的能量。在員警的努力下，不只「安居緝毒專案」績效卓著，警政署「加強掃蕩毒品工作計畫」評核，台中市2016年上、下半年及去年上半年，都是六都第一。感謝警察同仁的辛勞，也期勉持續打擊犯罪、維護治安。

警察局指出，此次專案針對查緝不易的社區大樓與販毒及施用、交易毒品各處熱點，實施強力掃蕩，除掃毒績效獲得中央肯定外，第五分局偵查員吳鈞隆於社區、大樓破獲陳姓犯嫌等5人販毒集團，績效卓著。

警察局長楊源明表示，行政院長賴清德提出的三大施政方向，其中「安居」重點在治安、掃毒、打擊犯罪組織，台中市執行此次專案在製造、運輸或販賣毒品上均有查獲，犯嫌羈押率達81%，讓民眾有感。未來將持續全力打擊犯罪，守護台中宜居城市。