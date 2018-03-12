說好的義氣呢！載友藏槍去談判 遇警跑光獨留他

2018-03-12 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子應曾姓好友邀約，開車載對方前往喬事尋仇，曾男獨自下車要陳男看狀況行事，結果因自小客違停被警方攔查時，曾男與對方見苗頭不對一哄而散，獨留陳男呆楞車內還當場被起出一把改造槍械，讓陳男直埋怨，義氣相挺友人卻先落跑，這是什麼情形。

台中市警局保安警察大隊第一中隊中隊長黃欽洲上週帶班巡經崇德路與青島路口一間茶坊，發現一輛自小客車紅線違規停車趨前盤查時 ，見26歲的陳姓駕駛言詞閃爍、神色慌張，一再表示因友人下車辦事在車上等待，並未從事不法，卻久久不見友人前來。

警方直覺有異，請陳男將副駕駛座置物箱打開檢視時，赫然發現1把改造手槍（含彈匣1個、子彈5發），便將陳男帶回偵辦，他否認持有槍彈，指稱是同車的22歲曾姓友人所有，但警方詢問陳男為何手機內有該把手槍照片，陳男表示是一個月前曾男為了炫耀傳給他看的。

因為曾男之前也向他炫耀過有手槍曾在溪邊試射過手槍，覺得很屌、很好玩，當天是受曾男拜託，自竹山開車一同前來台中喬事尋仇，當時曾男先下車進入茶坊談判，請他在車內等候視狀況行事，結果警察一來連同曾男及對方都一哄而散，害他背黑鍋。

警方查出曾男有槍砲刑案紀錄，訊後先將全案依槍砲罪嫌送辦，再進一步通知曾男到案說明釐清。