一網打盡 屏東東港最大賭博電玩場下線啦

2018-03-12 12:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕電子遊藝場長期合法掩護非法曾被查緝，不過日前檢警發現業者已又調請另1張營業執照企圖繼續營業，但警方又再獲報並再度當場查獲賭博情事，該店前後2張營業執照皆被一網打盡。

東港警察分局最近獲報有電子遊藝場長期合法掩護非法，暗中提供賭客兌換現金從事賭博行為，分局長劉清俊立即要求所屬成立專案小組積極偵辦，經員警多日查訪確認所報消息無誤後深夜進入查緝，帶回3名開分組人員及4名賭客。

東港警分局當天出動15名警力大陣仗持2張搜索票進入，卻發現該位於東港鎮中正路的電子遊藝場，將1樓營業樓層房屋打通，兩個地址卻打通結構牆合併成1家以利擴大營業，目前為東港鎮內最大電子遊藝場，但卻暗中提供賭客兌換現金從事賭博行為，明顯違反電子遊藝場條例及刑法賭博罪。

警方表示，該2店家使用共同櫃台設備及共同雇用3名現場開分小姐，與賭客開分遊戲機台對賭，並當場查獲現場負責人陳姓、蘇姓及陳姓等3位開分小姐，及黃、林、蔡、張等4名賭客，雙方以超悟空、捕魚達人等機台賭博財物，分別針對2間電子遊戲場查扣機檯24台、26塊IC板、54人座、共同使用積分卡數百餘張及查扣機台56台、58塊IC板、75人座，合計共查扣機檯80台、84塊IC板、129人座，賭資則有63萬8329元、監視器主機1台、代幣、員工保險證等相關證物。

警方帶回黃、林、蔡、張賭客後，四嫌均坦承犯行，並指證歷歷對與開分小姐陳嫌等3人兌換賭金行為坦承不諱，全案經偵詢後，依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博罪嫌移請屏東地方法院檢察署偵辦。