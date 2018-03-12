法官涉性騷只罰薪1年 司改會訴請監院提起再審

台北高等行政法院前法官陳鴻斌騷擾女助理案，職務法庭再審改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發各界一片譁然。民間司改會今天到監察院，訴請監院對本案提起再審，並呼籲立法院修改「法官法」，避免類似的情況一再發生。（記者王藝菘攝）

2018-03-12 11:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌騷擾女助理案，職務法庭再審改判不需免除法官職務，只需罰薪一年，引發各界一片譁然。民間司改會今天到監察院，訴請監院對本案提起再審，並呼籲立法院修改「法官法」，避免類似的情況一再發生。

民間司改會董事長林永頌表示，做出再審判決的職務法庭「組成」有瑕疵，依據「法官法」規定，職務法庭的「審判長」應由「公務員懲戒委員會委員長」擔任，但在審判決的審判長「林文舟」，並非公務員懲戒委員會委員長。

林永頌表示，雖然林文舟受訪時表示，現任公懲會委員長石木欽到任時間點，是在認定構成再審事由後，林文舟是為了顧及當事人的想法才不更換法官，但當再審合議庭法官「林紀元」在因病辭任時，為何不是由委員長「石木欽」加入合議庭，反而是由「謝靜慧」法官加入？由此可見再審合議庭刻意排除公懲會委員長加入，合議庭組成根本不符合法官法規定。

民間司改會執行長陳雨凡表示，當初法官評鑑委員會的決議，是報請監察院審查並「建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」，但在監察院彈劾後，職務法庭的判決卻是對國人宣示「法官利用權勢對助理做出騷擾行為是小事，罰款就足夠」，司法體系對於性騷擾公開的縱容，也是對於法官性騷擾不需嚴懲的雙重標準，難怪職務法庭判決一出，民眾罵聲連連，在婦女節公布這種離譜判決，更是一大諷刺。

陳雨凡表示，一位會利用權勢對下屬進行騷擾行為的法官，他的道德倫理觀念低落，很可能也會在審判的時候濫用權勢，已經不能期待會公平地執行審判職務，陳鴻斌如果因此保有法官身分退休，高額退休金可能還要由全民買單，要求當初提出彈劾的監察委員，既然身為再審判決的當事人之一，應對本判決提起再審，絕不能任由職務法庭姑息性騷擾。

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