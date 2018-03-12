「飛越台灣」拍攝案外案 前總經理獨佔利益被判刑

智崴公司打造飛行劇場樂園，搭配VR（虛擬實境3D眼鏡）飛行實境、刺激加倍。（資料照）

2018-03-12 11:13

［記者楊政郡／台中報導］打造飛行劇場頗有規模的智崴公司，105年初拍攝「飛越台灣」記錄片，發生小插曲！原與台灣不一樣公司合作拍攝，該公司前劉姓總經理夫妻，涉嫌為了私利企圖吃下這項業務，再以二手價1005萬餘元買下不一樣公司的陀螺儀，不一樣公司解散後整理資料，意外發現與智崴公司往來文件，才發現劉總經理背信行為而提告，智崴也停止這項拍攝工作。劉某夫妻被依背信未遂罪判處3至6月徒刑。

判決書指出，智崴公司在104年底規劃拍攝「飛越台灣」記錄片，得知台灣不一樣公司有陀螺儀（SHOT OVER F1）可租借及委託拍攝，而與該公司劉總經理聯繫，劉帶著施姓妻子，充當他的特助，就到智崴高雄總公司會談，雙方洽談合作取得共識，智崴要求三方合作要簽訂保密協定合約，104年12月智崴就把「三方保密協定合約書」以電子郵件寄給劉。

但劉某夫妻想要吞下這項業務，竟以自己在87年成立的巨茂公司為名，與智崴簽定該向合約，智崴以為巨茂是台灣不一樣公司的子公司，同年12月18日簽訂合約。

劉明知巨茂公司並沒有陀螺儀這項重要空拍設施，而拍攝「飛越台灣」必須要用到，105年元月以簡訊辭去不一樣公司總經理職務，然後向元不一樣公司的股東佯稱，不一樣公司空有陀螺儀卻沒有出租營利，成立公司至今都無業務，設備會耗損，於是以1005萬餘元的二手價，向不一樣公司買入這部陀螺儀及附屬設備。

可是紙包不住火！不一樣公司出售陀螺儀，公司也結束並進行整理，意外被股東發現智崴公司的往來郵件，明明是有業積，總經理卻說沒業積！再詢問林姓導演等人，才發現上述犯行，而智崴與巨茂正在進行直昇機試拍，也因而停止，中止一切與巨茂的合作。

劉嫌否認犯行，他辯稱在不一樣公司只是掛名且無給職總經理，而保密協定與正式合作簽約不同，是在105年3月巨茂與智崴才完成合約，當時不一樣公司已解散了。