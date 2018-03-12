陳鴻斌案官官相護引眾怒 社民黨：當民眾傻瓜？

2018-03-12 11:10

〔記者楊國文／台北報導〕台北高等行政法院前法官陳鴻斌，擔任法官時性騷擾女助理，原被司法院職務法庭判決「免除法官職務」，職務法庭再審庭卻以陳「深具悔意」等理由改輕判罰薪了事，不僅再審案陪席法官、高等法院庭長謝靜慧無法接受，請辭職務法庭法官，今上午社民黨赴司法院抗議，召集人范雲痛批「根本是官官相護沙豬現形」，要求司院長許宗力提出具體改善作法，該黨發言人陳又新質疑此判決「將民眾當傻瓜嗎？」

范雲：司法院長應提出具體改善作法

此案引發抗議聲浪不只於此，民間司改會上午10時30分將赴監察院前召開記者會，並具狀提出檢舉，要求監察院應提再審，重啟調查此案，讓司法真相大白。

職務法庭原審認為已婚的陳鴻斌（63歲）有八大言行不檢，包括偷吻女助理嘴角、稱絕對不會原諒她接受男性邀約、擋住辦公室大門阻止離去、辦公室內擁抱、購物代付帳、贈相機、邀上山拍照、掩飾自身疏失等，重判他免職，轉任其他職務，獲得司法高度評價。

不過，因陳聲請再審竟獲准，合議庭改認定違失僅前三項，後五項不構成，還認為陳「想親吻被拒後中止、只有口頭糾纏」，言行不檢程度輕，深具悔意，改輕判不必免除法官職務，只罰年薪約216萬元即可，合議庭5位法官中，只有謝靜慧反對薄懲。

63歲的陳鴻斌前年被判免職後，司法院將他轉任北院司法事務官，陳雖火速申請退休。判決出爐後，引發眾怒，有法官反諷質疑：「若試行親吻只是輕微性騷擾，什麼才是嚴重？」還有法官在「法官論壇」留言「歷史會記得職務法庭在婦女節這一天做出這樣的判決。」

本案受命、基隆地院法官陳志祥上午接受電台專訪時，則認為判決公允，他說「法官不會是笨蛋」，本件根本不是性騷擾，也不是利用法官職權脅迫女助理，陳的行為雖不對，但處罰應注意罪刑相當、比例原則。

社民黨上午到司法院陳情，社民黨召集人范雲痛批，再審的職務法庭根本缺乏性別意識，且忽略性騷擾事實，根本是官官相護沙豬現形，提名職務法庭的司院長許宗力必須具體回應，並提出改善作法。

社民黨發言人陳又新批評，再審庭判定事實根本和悔意無關，以此作為輕判的依據，根本是扭曲事實，邏輯不通，此案是陳鴻斌在主管部屬關係下，以「獎勵為名、行求歡之實」，讓部屬（即女助理）不敢也無法拒絕「獎勵」，質問再審庭是否「將民眾當傻瓜嗎？」、「司法院的女同仁可以接受？」他也批評，可怕的是，陳志祥法官直到現在還不知道做出那樣的判決，還不知道錯在那裡？