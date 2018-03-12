色法官改判罰薪1年 司法院：不符社會期待會檢討

針對涉及性騷擾女助理的台北高等行政法院前法官陳鴻斌，獲司法院職務法庭從免職改判罰薪1年；司法院秘書長呂太郎坦言，就連法官內部也不認同，此結果不符社會期待。（資料照）

2018-03-12 10:43

〔記者曾韋禎／台北報導〕涉及性騷擾女助理的台北高等行政法院前法官陳鴻斌，獲司法院職務法庭從免職改判罰薪1年，引發社會譁然。司法院秘書長呂太郎坦言，就連法官內部也不認同，此結果不符社會期待。

立法院司法及法制委員會今審查法案。多位朝野立委均關切陳鴻斌獲輕判。國民黨立委吳志揚表示，就法律上而言，

職務法庭未必構成迴避，但是由法官審法官就應該更仔細，因為法官之間有學長、同學、同事關係，只要會引起懷疑，就應自請迴避。

曾任法官的民進黨立委周春米批評，這已有官官相護、隻手遮天的嫌疑。她表示，不只合議庭陪席法官謝靜慧不接受，表示要請辭職務法庭法官，受命法官陳志祥也有意見，司法院應該公開本判決的不同意見。她直指再審職務法庭將8大言行不檢減為3項，就是在欺負人，徹底忽略性騷擾的職場的惡意環境。

黃國昌也質疑，職務法庭的審判長應該是公懲會委員長，怎會由林文舟擔任？依「法官法」規定，職務法庭的代理次序，應由全體法官決定，該判決的代理次序已經違法。

呂太郎坦言，這個結論不只社會團體不認同，法官內部也不認同，確實不符社會期待，對於法官的言行應該有更高標準，未來會檢討迴避的標準，也會勸謝靜慧不要辭職。

他表示，這已是終審的結果，除非再審，否則無法翻案，目前只有監察院可以提出再審，若監院提出再審，會由下個職務法庭的合議庭來評議。

召委段宜康要求司法院趕快研究善後，並於下午提出說明。