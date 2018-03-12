熱水器通風不良 年輕情侶疑一氧化碳中毒送醫

2018-03-12 00:27

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市昨晚10時30分許，大同區歸綏街上一處公寓傳出一氧化碳中毒事件，消防隊員獲報迅速到場，將一對年約25歲的情侶送醫，警方到場後推斷可能是熱水器設置屋內，通風不良導致，警消在排出屋內氣體後收隊。

消防隊員出動14人，共兩輛救護車，將屋內的趙姓男子及張姓女子救出，救出時趙男意識清楚，但張女意識模糊，所幸急救後兩人都已經脫離險境，暫時沒有生命危險。

消防局也呼籲，裝置熱水器需注意通風，避免在密閉空間使用，避免釀災。