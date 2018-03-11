檢方回溯追酒測值辦案 法官：不可靠

2018-03-11 22:02

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子去年涉酒後騎車發生車禍，酒測值0.21毫克，檢方回溯其上路時約0.30毫克，陳男堅稱他前一晚喝酒，已休息10多小時才上路，新北地院法官認為，車禍後，陳男舉止應答正常，本件車禍發生主因是對方沒注意直行的陳男所致，況且回溯方式既不精確又不可靠，判無罪。

判決書指出，陳男於去年9月15日上午11點40分騎車出門，12點01分行經新北市三重區仁義街與富福街口時，與謝姓騎士發生車禍，下午1點多，警方在醫院對他酒測，呼氣酒精濃度為公升0.21毫克，回溯上路時約0.30毫克；陳男堅稱，他是在前一天晚上7至10點喝酒，已休息14小時，完全沒有酒意才騎車上路。

法官審理認為，警方在醫院製作筆錄時，沒有對陳男作穩定測試反應，且他當時應答正常，無答非所問狀況，本件車禍發生原因是謝男未注意直行的陳男所致，謝男的保險公司已同意賠償，綜合全部證據，無法判斷陳男有「不能安全駕駛」情形。

法官並認為，代謝速率隨種族、性別、體重、個人代謝率及是否常喝酒等因素而有差異，回溯方法既不精確、不可靠，無法令人信，況且陳男供稱晚上喝了250毫升的威士忌，休息到隔日11時40分才騎乘機車，12時1分許發生擦撞事故，期間經過了17小時，仍測出0.21毫克，可見其代謝率較一般正常人差。