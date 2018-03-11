竊20萬元滯留木 嫌稱要蓋工寮仍被法辦

黃嫌竊取滯留木遭逮。（記者鄭景議翻攝）

2018-03-11 20:19

〔記者鄭景議／台北報導〕保七總隊第四大隊羅東分隊，今日凌晨在宜蘭縣三星鄉清水橋南端右邊二公里處，發現1名竊取滯留木的黃姓嫌犯，現場查獲珍貴林木紅檜2根、臺灣杉木1根，共計3根，市價約20萬元，全案依涉嫌違反刑法竊盜罪移送宜蘭地檢署偵辦。

保七總隊表示，前日巡邏時，在宜蘭縣三星鄉清水橋下發現路旁草叢內有一批珍貴滯留木，研判是竊嫌以重機具自河床上取得後先暫放該處，再趁機將該批滯留木帶走出售。

羅東分隊長陳昌扶立即帶隊偵辦，經2日埋伏後，終於在今日凌晨04時30分許，發現黃姓竊嫌駕駛吉普車出現，用鋼索環繞木身將滯留木拖離現場。員警立即上前盤查，經通知羅東林管處冬山工作站到場確認後，為臺灣杉木1根、紅檜2根，共計3根。

71歲的黃嫌向警方辯稱，他是為了搭建工寮，才從清水溪床上撿拾滯留木，不知道滯留木是國有物，不得隨意撿拾，但警方認為黃嫌說詞可信度不足，仍依刑法竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

保七總隊第四大隊副大隊長鄒騰勝也呼籲，颱風、豪雨過後所帶來的滯留木，無論是在何處，都是國有財產，非經林政單位及縣市政府公告，民眾得自由撿拾前，請大家千萬不要前往撿拾，以免誤觸法網得不償失。