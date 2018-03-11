應召站訂「服務SOP」 泰國妹也變身「韓國嫩鮑美模」

2018-03-11 18:41

〔記者王冠仁／台北報導〕40歲程姓男子引進泰國女子來台賣淫，他看準嫖客喜歡嘗鮮，因此將旗下賣淫女包裝成韓國女子，其中一名泰國妹就被冠上「韓國嫩鮑美模」，還取了個有韓國味的名字「趙智玄」攬客。他的應召站藏身在台北市西門町一間旅館，但遭警方循線破獲，不僅當場被逮，旗下11名泰國女與2嫖客也被帶回警局。

警方調查，程男經營的應召站藏身在台北市西門町昆明街上一間旅館，但不少旅館業者擔心一旦被查獲，旅館恐受罰且被勒令停業，因此不願意替應召站做事。程男說服不了旅館業者，只好每天都窩在旅館大廳，負責向嫖客收費、轉告房號、提供保險套與潤滑液。

程為了攬客，制訂一套「服務SOP」，他的應召站每節40分鐘，第一節3000元、第二節加價1200元。他規定旗下泰國賣淫女，必須對每位嫖客先口交、挑逗、按摩，再領嫖客去洗澡，刻意放慢速度，故意將前戲時間拉長超過半小時，待嫖客按耐不住要「上陣」時，就必須加價購買第二節時間，引此手法增加獲利。

警方經多日追查後日前逮人，除了先在旅館大廳逮到程，再逮兩位尚未辦事、都35歲的蔣姓、陳姓嫖客，以及11名泰國籍女子，再於程男身上查扣手機、潤滑液、3百多個保險套與2萬元性交易款項。

警方說，泰籍女子每次交易可抽1500元，她們大多都是認為在家鄉賣淫太競爭，才相約以觀光名義來台下海掏金。警方除將11名泰女送交移民署專勤隊等待遣返，也對2名嫖客裁罰，並將程男依妨害風化罪嫌送辦。