「抱我5分鐘」降惡狼慾火 正妹趁機逃逸

2018-03-11 16:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擔任保全的謝姓男子，與女子小芳首度見面時，見小芳漂亮而傾心，扮演護花使者送她返回租屋處時，強行脫小芳衣服摸胸親吻猥褻，還情緒高昂說「我現在就要」，小芳猛咬謝男的手腕，仍無法制止情慾高漲的謝男，急中生智同意謝男「抱我5分鐘」，降低謝男的情緒與性衝動，再趁機逃出房間求救，台中地院審理時，謝男否認犯行，還傳簡訊騷擾小芳，一審依強制猥褻罪判刑1年，謝男趕緊賠償10萬元和解，台中高分院維持1年原判，但宣告緩刑2年，免除這匹色狼的牢獄之災。

判決書指出，高職畢業25歲擔任保全的謝男，2016年3月在網路遊戲認識小芳，數天後見面逛一中商圈，謝男首次見到小芳即相當心儀，剛好當天小芳腸胃炎腹瀉，謝男遂以護花使者自居，送小芳返回租屋處，卻強行進入閨房內賴著不走，小芳要求謝男離去，謝男卻迅速翻臉，鎖住房間門鎖，強脫小芳衣服，試圖扳開小芳大腿，強拉到床上摸胸與親吻。

小芳猛咬謝男手腕，但仍無法阻止情慾激動的謝男，他不斷重複詢問「妳為何一直拒絕我？」要求小芳當他女友，強摸小芳胸部時，不斷說「我現在就要」，小芳極力抵抗，並以自己腹瀉為由，拒絕跟謝男發生性關係，雙方僵持不下，小芳見謝男情緒「很誇張」（高亢激動），遂同意謝男「可以抱我5分鐘」，企圖緩和謝男情緒（降低慾火衝動），再趁機逃出房間，赤腳跑到超商求救，警察馳抵時，謝男已逃逸。

台中地院審理時，謝男說法反覆，他原本否認犯行，得知小芳身上採到謝男唾液基因，他改口承認親吻小芳，但否認猥褻施暴，測謊也沒通過，小芳事後躲到台北，這匹色狼還傳簡訊騷擾「不來台中處理嘛？躲在台北？」，一審依強制猥褻罪判處1年徒刑，謝男趕緊賠償10萬元，並於今年2月坦承犯行，台中高分院二審維持1年原判，宣告緩刑2年，讓他不用蹲苦窯。