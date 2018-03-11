當「路隊長」挨罰辯鄰車太快 法官斥倒因為果判敗訴

2018-03-11 14:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕范姓男子去年3月開車行經國道3號高速公路北上苗栗路段，以時速98公里低速，佔據內側超車道，亦即俗稱的當「路隊長」，被國道警察開3000元罰單，他提起行政訴訟，辯稱他是想超越中間車道的鄰車，但因鄰車開太快，他自認時速110公里仍無法超越，才會在減速並試圖變換到中間車道，罰單應該撤銷。

不過，臺中高等行政法院卻駁斥，范男的前方沒有車子，他開得太慢才無法超越鄰車，辯詞是「倒因為果」，據此判決敗訴確定，不得抗告。

判決書指出，范男去年3月9日10時許，駕駛汽車於國道3號北上125.7公里路段，被國道公路警察局第二公路警察大隊的員警，用測速槍測速，他行駛於俗稱超車道的內側車道，依法律規定，此車道是超車用，要用最高限速行駛，且超車後要回到中間車道，該路段現速是110公里，但范男卻用98公里的低速，盤據內線車道一段時間，亦即俗稱的當「路隊長」。

警方依道路交通管理處罰條例第33條第1項第3款「未依規定行駛車道」，開出3000元罰單，范男提起行政訴訟，宣稱他行駛內側超車道，確實是要超越中間車道的鄰車，卻發現鄰車開太快，他無法用110公里的最高限速超越，才會降低速度，想要變換車道到中間車道，警方只依據3秒鐘拍攝的9張照片，就認定他盤據超車道當「路隊長」，違反日常生活的經驗法則，應該撤銷罰單。

法官勘驗現場錄影卻發現，范男的前方，並沒有車輛阻擋，范男還是以98公里低速行駛，有可能衍生內側車道遲滯、壅塞的危險，范男無法超越鄰車的原因，並非鄰車太快，而是范男的速度太慢，是范男開太慢無法超越鄰車，不是鄰車開太快導致范男減速，范男辯詞是倒因為果，另外，雷射測速槍檢驗合格，警察也正確操作，據此判決范男敗訴確定。