返家途中遇車禍 台南1騎士傷重不治

台南永康昨晚發生一起車禍，57歲梅姓男子騎車與自小客車23歲林姓男子發生碰撞，梅男因傷重，送醫急救後仍不治身亡。（記者萬于甄翻攝）

2018-03-11 14:21

〔記者萬于甄／永康報導〕台南永康一名梅姓男子昨晚下班，騎乘機車在回家的路上，與林姓自小客車駕駛發生擦撞，雖雙方車速都不快，但梅男因頭部受到強烈撞擊，送醫後仍不治；雙方酒測值為0，警方今下午將報請檢察官相驗，並釐清車禍原因。

警方調查，57歲的梅姓男子昨晚從永康工業區下班，騎車行經永康大灣路時，車輛突偏移至對向車道，與23歲林姓男子駕駛的銀色自小客車發生碰撞，梅男因頭部受到重擊，當場倒臥在地，到院前已無呼吸心跳，經急救後仍回天乏術。

梅妻得知後悲慟不已，梅男這一撞留下妻子與3名年幼的孩子。

警方調閱相關監視器發現，雙方車速都不快，也無酒駕情況，梅男當下恐因頭部撞擊到自小客車A柱，血流如注，傷勢嚴重，且機車車頭幾乎全毀，慘不忍睹。

自小客車駕駛林男目前就讀大學，今年即將畢業，本趁週末假期回台南幫忙家中的餐飲業生意，孰料，昨晚收工後載著弟弟要回永康住處時，卻發生車禍，兩兄弟當下也嚇傻了。

警方11日下午報請檢察官相驗，將進一步釐清車禍肇事原因。