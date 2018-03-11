周錫瑋讚南市警長還盼北調 黃宗仁：絕未想到他縣市

台南市警局長黃宗仁（右鞠躬者）率多位幹部同仁到病逝警員張展坤靈前追悼致哀。（圖：台南市警局提供）

2018-03-11 13:36

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市警局長黃宗仁展現魄力認定日前病逝的六分局警員張展坤「因公死亡」，前台北縣長周錫瑋今天在臉書發文讚揚說：「我們都沒有這位黃局長勇敢，他以烏紗帽跟打拚一輩子生活的寄託，賭上員警的福利，我感動了！」，還問說：「黃局長不知道您願不願意為新北市的鴿子們奮鬥？」。

周錫瑋開門見山的指出，這一次，讓我們一起違法吧！當前一陣子，一堆懦弱的官員在為了「因公殉職」、「因公死亡」等吵翻天的時候，他曾經為台灣官僚的僵化跟父母官怯懦的性格憤怒，今天一大早看到這樣一道溫暖的陽光，心跟著悸動了起來。

周錫瑋認為，不合時宜的法令，就讓它進棺材吧！這樣百姓才能有公平正義的環境可以過活。之前有一位低收入戶因為繼承一小塊不能蓋的土地，沒辦法領「救濟金」，幾乎斷炊，無以為繼，「我不得不痛心的說，台灣法令不是來服務人民的，是來逼死百姓的」

。

這位有意競逐下屆新北市長的藍營要角說：「我們都沒有這位黃局長勇敢，他以烏紗帽跟打拚一輩子生活的寄託賭上員警的福利，我感動了，黃局長加油，這一次，我們都挺你，是法令不合時宜，你是對的！黃局長，不知道您願不願意為新北市的鴿子們奮鬥？「」。

對於受到肯定，黃宗仁表示，市長李孟諺深知警察工作辛苦，驟聞警員張展坤不幸病故、深感不捨，指示警察局全力協助家屬辦理治喪，同時對於警察局發動警心行動捐贈奠儀，發揮袍澤情誼，幫助張的家人度過難關表示肯定。

李孟諺也致送奠儀表達哀慟之意 ，並指示他持續關懷訪視其年邁雙親、撫慰喪子之痛，並對市長無法參加張員的告別式表達歉意。

黃宗仁說，張展坤告別式今上午在屏東舉行，他率同仁前往致哀，送張員最後一程。對於張展坤案，他與局方同仁是就實際情況處理，張原本請假住院，後來不放心工作業務沒完成，急著出院處理工作，接著被救護車送進醫院就醫，3月7日凌晨突發猛爆性肝炎病逝，檢視這過程初步認定是「因公死亡」，這仍會報銓敘部核定。

黃宗仁說明，他到台南服務快兩年，很感謝台南市給他這個服務的機會，到台南後發現市民、警察同仁與警政文化都很優質，警察同仁像個大家庭、很有凝聚向心力，大家為治安付出、動力很強，市府很挺警察，已經對台南產生濃厚的感情，他是絕對不會想到其他縣市服務的！