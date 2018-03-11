曾潛入校園偷走200根香腸 休學生再次犯案被緩起訴

2018-03-11 11:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕29歲張姓男子從海洋大學休學後，多次潛回校園行竊，不只偷走實習商店內200根香腸，就連副教授的電腦都不放過。去年11月16日，張男因缺錢花用，利用失效的學生證當工具，潛入某教授研究室偷走4千元現金，還搜刮小餅乾。基隆地檢署檢察官偵訊時，認為張男罹有精神官能性憂鬱症，且承認犯行，予以緩起訴處分，以勵自新。

警方調查，案發當天下午，張男見該名教授研究室無人在內，推測教授及學生都在上課，大膽得拿出失效的學生證，利用卡片在門縫中破壞鎖頭功能，進到研究室中，搜刮裡面的小餅乾及現金4千元現金。

教授授課返回研究室時，發現門鎖被打開，裡面的現金不翼而飛，連餅乾都被帶走，推測是遇到竊賊，立刻報警，並調閱監視器揪出竊嫌。

員警看到監視器畫面，認出竊嫌就是張姓休學生，即刻通知他到案說明；張男到案後對於犯行坦承不諱，直接跟警方說：「是我偷的」。

基隆地檢署檢察官偵訊時，認為張男已經坦承犯行，且已經賠償被害人損失，深具悔意，加上他罹有精神官能性憂鬱症，並舉出三軍總醫院診斷證明，予以緩起訴處分，緩起訴期間為一年。

據悉，張男就學時沉迷於網路遊戲，5年前決定休學，卻沒有回到雙親家中，就在學校附近徘徊、逗留，只要缺錢就跑到學校內行竊，2014年就曾因為偷竊海洋大學陳姓博士研發的香腸200根，被警方逮捕，而證物都被他吃光了，隨後陸陸續續又犯下多起竊盜案件，是海大的頭痛人物。