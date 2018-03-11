最衰嫌犯？ 1年內3度改造槍枝被逮

陳男近一年內三度改造槍械被捕，警方私下戲稱他是另類「警察之友」，專給警察製造績效的。（記者黃建華翻攝）

2018-03-11 10:50

〔記者黃建華／高雄報導〕家住林園、外號「阿福」的46歲陳姓男子，去年9月、11月兩度改造槍械被逮交保，卻不思悔改，又在家中搞起地下兵工廠改造槍械，本月8日剛完成1把90手槍、2發子彈，警方就又攻堅逮人，警方私下戲稱陳嫌堪稱另類「警察之友」，專給警方製造績效的。

高雄市刑大偵一隊今天宣布偵破一起地下兵工廠案，於林園查獲陳姓男子涉嫌在住處改造槍械，起獲成品改造手槍1把、子彈2發，另有半成品模型槍3把。

由於這是陳嫌近一年內第三度改造槍械被查獲，陳嫌被逮時還身穿印有「我混的不是黑道 艋舺兄弟」字樣的黑色潮T，讓警方看了都啼笑皆非。

警方指出，46歲的陳姓嫌犯，平日活動於林園區一帶，涉嫌利用位處偏僻的林園沿海地區鄉村民宅掩護，土法煉鋼方式，將臥室充當地下兵工廠，自行改造槍枝、製造子彈。

案經刑事局偵六大隊（偵五隊）獲得情資後，與高雄市刑大偵一隊2分隊成立專案小組，暗中展開跟監蒐證，3月8日清晨6時45分許，會同林園警分局員警前往搜索。

警方趁陳嫌睡夢之際，拂曉攻堅，於陳嫌三樓房間臥室內，發現改造手槍成品1把、自製90子彈2顆等大批違禁物後，將他逮捕。

警方說，陳嫌被逮時還抱怨：「我才剛改好槍，你們怎麼又來了!」陳嫌並否認改造槍械企圖販賣牟利，辯稱是自己愛把玩槍械才改槍。但陳嫌一年內三度改造槍械被查獲，警方對其說詞存疑，將擴大追查陳嫌是否已有槍械成品流入市面販售。

三度改造槍械被查獲的陳嫌，身上穿著印有「我混的不是黑道」等字樣的潮Ｔ，警方看了都忍不住感到好笑。（記者黃建華翻攝）