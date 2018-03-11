扯！撞死晨運老翁還去進香 肇逃駕駛落網

2018-03-11 08:40

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮66歲林姓男子，昨天清晨5時許開車趕赴草屯鎮，準備參加公司的桃園進香活動，在行經埔里鎮中山路3段撞上87歲鍾姓老翁，卻肇事逃逸繼續行程，老翁傷重不治，警方根據現場遺留後視器及調閱路口監視器，鎖定林男涉案，昨晚將他逮捕到案，證據俱全，林男坦承不諱，員警則痛斥肇事逃逸還去進香，神明怎會庇佑。

埔里鎮中山路3段大成國小旁，昨清晨5時30分許發生死亡車禍，晨運準備返家的87歲鍾姓老翁，未走行人天橋，違規直接穿越馬路時遭自小客車撞上，頭部、頸椎重創，送醫急救仍告不治，現場遺留1個銀色車輛後視鏡，駕駛逃逸。

埔里分局根據證物及調閱路口監視器，發現案發當時有部銀色自小客車經過，且車輛左側後視鏡不見了，研判涉有重嫌，以車追人，車主為66歲林姓男子，由於手機無人接聽，警方調閱手機基地台位置，於草屯佑民醫院旁找到肇事車輛，手機也在車內，員警在場埋伏，昨晚7時許將林男查緝到案，初步比對現場遺留後視鏡與車體吻合，讓林男俯首認罪。

林男在草屯擔任水泥工，他供稱昨天原本放假，公司老板與員工要前往桃園進香，其中1人臨時有事請他參加湊足人數，昨天清晨5時許出門趕赴草屯敦和宮，準備清晨6時集合出發，行經事故路段，當時天色未亮，隱約感覺撞到人，但未下車查看就直接開走，開車過程未發現左側後視鏡不見，為何又將車輛停在佑民醫院而非敦和宮，警方存疑，今天進一步偵辦釐清。