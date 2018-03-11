德州撲克出老千！傳詐賭郎中被押走戳瞎雙眼

警方9日凌晨獲報有人打架時，快打部隊趕往，只見蔡姓男子頭破血流，但低調不願提告。（記者黃建華翻攝）

2018-03-11 06:08

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市9日凌晨一間桌遊公司傳出鬥毆事件，警方快打部隊獲報到場，一名蔡姓男子被打的頭破血流，低調不願提告。未料，昨（10）日晚間網路流出一段影片，揭露當晚現場大開「德州撲克」賭局，有人在撲克牌後塗上特殊墨水詐賭，場子圍事人員要求在場玩家摘下眼鏡受檢，蔡男遲疑未摘下隱形眼鏡，慘遭懷疑出千被痛毆。

儘管蔡男案發當晚只是頭部撕裂傷，經救護車送醫並無大礙，但坊間小道消息翌日卻盛傳，有北部建商在該場子輸了數千萬元，還繪聲繪影指涉嫌出老千者事後被人押走弄瞎雙眼，新興警分局聞訊至為重視，已積極尋找蔡男，查證傳聞真偽，同時將查明這家桌遊公司是否涉嫌暗營賭場，將把幕後主持人，依法究辦。

據了解，臉書「黑色豪門企業」與「台灣新聞記者聯盟資訊平台」，昨晚不約而同有網友貼出影片，畫面中顯示有一群人在玩德州撲克牌局，現場有人以紫外線燈掃描桌上的撲克牌，發現牌桌上的撲克牌被老千換上有註記特殊隱形墨水記號的牌詐賭，要求在場玩家都摘下眼鏡受檢，包括隱形眼鏡也要摘下，並揚言若查出誰是詐賭的老千就不客氣。

其中，一名白衣男子臉色鐵青，遲疑不願摘下隱形眼鏡，慘遭在場一、二十名年輕人掀掉賭桌，持鐵凳或拳腳痛毆，有人甚至持鋤頭柄毆打，白衣男當場頭破血流摀著頭，地上斑斑血跡。

9日凌晨2點多，新興警分局獲報，出動快打部隊趕往，圍毆蔡男的年輕人早已一哄而散，僅剩頭破血流的43歲蔡男和部分店家人員在場，蔡低調不願提告，僅表示是因玩牌和其他玩家起糾紛而已，表情痛苦自行走上救護車就醫。

沒想到，昨晚網路影片曝光，揭露案發當晚其實是有人出老千詐賭，蔡男因遲疑未摘下隱形眼鏡受檢，才被懷疑是老千慘遭痛毆。坊間小道消息甚至傳出出千者事後被押走弄瞎眼，警方聞訊至為重視，已積極查證消息真偽中。