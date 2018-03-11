獨家》車禍骨折38天後竟肺栓塞亡 路邊停車肇事者被起訴

小客車駕駛溫男路邊停車時，與機車騎士張男碰撞，張男右腳骨折送醫，卻於38天後因肺栓塞不治，溫男被依過失致死罪嫌起訴。（記者彭健禮翻攝）

2018-03-11 00:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣26歲溫姓男子開車載女友，路邊停車時與22歲機車騎士張姓男子發生碰撞；張男右腳骨折送醫，卻於38天後因肺栓塞不治。張母痛失愛子，控訴是車禍導致，但溫男認為事隔已有月餘，與車禍無關。檢警解剖詳查，張男因車禍傷勢產生血管血栓，致肺栓塞而死亡，與車禍有相當因果，依過失致死將溫男起訴。

另外，車禍發生當下，溫男女友頂替為小客車駕駛，接受警方筆錄偵訊，經張母依據監視器畫面，發現頂替一事；檢察官審酌溫男的女友因一時失慮致罹刑章，犯後坦承懊悔，裁定緩起訴處分。緩起訴期間為1年，溫男的女友應於緩起訴處分確定起3個月，支付張母12萬元的損害賠償。

檢警調查，溫男開車載女友，於去年2月25日晚間7點50分左右，在苗栗縣頭份市民族路522號前要路邊停車時，與同向車道的機車騎士張男發生碰撞。

車禍當下，溫男駕駛的小客車近一半的車身斜據車道，張男由小客車左側駕駛座車門撞上，機車車頭變形、車殼碎裂一地，小客車左前門也凹陷、左後照鏡斷裂；張男受傷倒地，有右腿挫傷、骨折等傷，送醫救治後，出院在家療養。

檢警表示，張男在家療養期間，除了右腳骨折造成行動不便，無其他明顯身體狀況的惡化，卻在106年4月4日凌晨3點40分許，心臟停止、呼吸衰竭不治死亡。

檢方調查，溫男路邊停車時，本應注意往來車輛，並讓其他車輛先行，為車禍肇事主因。雖溫男認為車禍發生至張男死亡，已過38天，與車禍無關；但經檢警相驗解剖送法務部法醫研究所鑑定，認定「由於死者下肢外傷骨折及因行動不良原因，會造成及容易導致下半身血管內血栓形成，並循環至肺動脈內導致」。

檢方認為張男之死與車禍有相當因果關係，依過失致死罪嫌，將溫男起訴。