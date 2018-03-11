「他全身裸體走進來…」 女網友PO文控訴狼教練 字字血淚

2018-03-11 00:06

〔記者方志賢／高雄報導〕「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練」，女網友在網路PO文控訴教練惡行，她說，幾乎把他當作自己的父親一般尊重，沒想到她的童貞，身為女人的珍寶，被這個曾經她視為父親的人所踐踏在地上，一文不值。字字血淚令人不捨。

受害人說，體操是她最愛的運動，也是最恨的運動。恨的是她的教練，她幼稚園時，他帶她進入體操世界的教練，在當時，她幾乎把他當作自己的父親一般的尊重。

她說，國小階段教練細心對她的呵護無微不至，不論是體操中危險動作的保護，或是平常的噓寒問暖，讓她備受感動。但上了國中開始發育時，他才逐漸的展露那可怕的面容。

她說，教練會接觸到她的私處或上半身，也常常叫她只穿運動內衣練習。她常常看到他叫學姊幫他按摩，或許是她懵懂無知，但她都覺得學姊怪怪的。

出去比賽的時候，他們都住汽車旅館，晚上教練都打電話來寢室，叫學姊去找他，每次都叫特定一、二位成績較好的學姊去。她印象最深的是，有位很美成績又好的學姊要去找他時，接電話的手跟語氣是發抖的。

她升上國中後，一次的外地比賽，教練叫她去他房間泡澡讓肌肉放鬆一下，泡了十分鐘後，正準備要起身時，他全身裸體走進來，她嚇到不知道該說什麼，他緩慢的走過來，伸直了一隻手，那手就像僵屍一樣的恐怖，摸到她的脖子摟住了她，到她耳邊說，「我會好好愛你的，你的學姊們也都是這樣」。

受害人說，她不敢跟誰說，只記得向一位學姊提過，她一直哭，對方也沒說甚麼，但她深深的覺得，學姊可能也是受害者，她曾經想自殺過，但想到她那孤苦無依的家人，只知道，只能活下去，活著下來，才有未來。

受害人說，她不再是受害者，她是個存活者，講出來的原因，是受到「美國體操界」的新聞影響，她不再是被摧殘的小女孩，而是一位復仇者， 讓他的惡行，得以接受審判。