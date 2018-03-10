紅牌重機衝撞浮洲橋路檢點 3警受傷1人陷昏迷

1輛紅牌大型重機今晚行經浮洲橋往板橋方向，衝撞板橋警分局路檢點，造成3警及肇事騎士4人受傷，其中1警頭部外傷、1人左小腿骨折，警方正釐清肇事責任。（記者吳仁捷攝）

2018-03-10 23:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕板橋警分局交通分隊今晚10時20分許在浮洲橋上設置酒駕路檢點，1輛紅牌大型重型機車疑因心虛，或未注意前方，衝撞路檢點，造成交通分隊副分隊長黃春龍手腳骨折、警員劉冠群頭部遭重擊昏迷、警員張毓城腿部輕傷，不但3警掛彩，曾姓肇事騎士也受傷；警方目前正調查騎士有無酒駕或被發佈通緝，釐清肇事責任。

新北市消防局說，這起騎士衝撞警方路檢點車禍，發生在今晚10時20分許，浮洲橋往板橋方向，現場為板橋交通分隊設立路檢點勤務，1台紅牌重機疑似未注意前方狀況衝撞路檢點，導致現場4人受傷，其中3名員警及重機騎士頭部擦傷意識清醒，全部送板橋亞東醫院。

傷勢部分，25歲警員劉冠群，意識模糊，對聲音有反應，頭部外傷；40歲副分隊長黃春龍，意識清醒，左小腿開放性骨折，頭部撕裂傷；20歲員警張毓城，意識清醒，右腳擦傷；31歲曾姓肇事騎士，意識清醒，額頭血腫、肢體擦傷；4人都送亞東醫院救治。

板橋警分局長王文澤事發後趕往醫院探視黃春龍等受傷同仁，王文澤表示，板橋交通分隊當時由副分隊長黃春龍帶隊，4警擔任晚間9時到10時30分的路檢勤務，正準備收勤及收拾裝備，只差10分鐘就收隊，突遭1輛車速過快的紅牌重機車撞擊；而黃春龍處事認真、與同事合作無間，包括頭部受傷昏迷的警員劉冠群、受傷的警員張毓城工作都很盡責，未料遭遇橫禍，將代替同仁釐清案情，向肇事駕駛提告、求償。

因板橋交通分隊發生車禍，板橋警方為避嫌，依慣例，全案由海山交通分隊處理中，並通知受傷員警家屬到院探視。