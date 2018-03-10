墾丁大街公車停靠區遭佔用 律師提告攤販「竊佔罪」

公車停靠區遭長期擺攤，律師張怡提告竊佔。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-03-10 23:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕長期遭違規設攤的台26線墾丁大街，常有遊客抱怨候車站牌遭佔用無法上下車，警方及公路總局長期執法取締卻效果不彰，恆春律師張怡最近蒐集資料，今直接向警方提報攤販「竊佔」國土，希望還給候車民眾正常候車空間，再次引發各界對墾丁違法擺攤問題的討論。

恆春警方去年暑假接獲多起候車站牌遭佔用檢舉後，曾強勢針對客運候車亭及站牌周邊佔用開罰，還配合公路總局工程車進行突襲「清道」，但佔用情況未見明顯改善，上月甚至有攤位直接擺在「公車停靠區」格子內，遭質疑攤販根本「竊佔國土做生意」。

「攤販根本不把公權力當一回事！」長期關心恆春公共事務的律師張怡表示，墾丁大街的攤販是長期問題，但公車停靠區這種為了大眾福利設置的設施，「依據道路交通管理處罰條例第56條規定，公車停靠區依法不得停車，違反規定可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰」，直接佔用做生意簡直囂張，在其他縣市根本不可能發生，在墾丁大街竟然成為「常態」，她才會以「竊佔罪」向警方提告。

當地資深導遊老許說，屏縣府及墾管處等官方單位長期放任不管，造成基層的公路總局及員警執法難展現力道，攤販缺乏管理規劃衍生的消費及環境亂象，近年形成恆春半島觀光屢遭外界抨擊的大問題，已經讓墾丁嚐到觀光業「雪崩」苦果。

台26線墾丁大街路權管理機關、也是「竊佔受害者」的楓港工務段表示，墾丁大街路段劃有紅線，明確禁止流動攤販，但公路單位只能要求警察機關加強執法或清道，對於律師張怡提告攤販「竊佔」，工務段會全力配合檢警製作筆錄調查。

恆春警方表示，大街夜市已經成為墾丁大型觀光景點，警方屬於執法機關只能針對違規開罰單，已經受理佔用公車候車站牌攤販「竊佔罪」報案，期盼各行政機關儘快作整體規劃，解決這個長年無解難題，恢復墾丁旅遊榮景。