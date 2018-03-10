男子被控殺老闆獲判無罪 法院：缺乏直接證據

2018-03-10 22:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］從事鐵工的61歲曾姓男子，去年8月17日下午被發人發現，陳屍在桃園市龜山區一處透天厝一樓後院，警方事後逮捕受雇於曾男的46歲林姓工人，兩人曾因工作出現糾紛，林男可能因此痛下殺機並搶走現金，林男被依強盜殺人罪移送桃園地檢署並被起訴，檢方並建請法院從重量刑，但桃園地院法官審理後，今年2月以「無直接證據證明林男涉案」判他無罪；對此，檢方認為，「一條人命事關重大」，判決違背經驗和論理法則，依法聲請上訴。

林男受雇於曾男並同住，該透天厝隔成數間分租，也有不少外籍移工入住，曾男死亡多日後遺體才被外籍移工發現，當時檢警調查，有吸毒、積欠房租的林男，曾因生活習慣及工作問題，引來曾男不滿及喝斥「你不用做了、月底前搬走」，懷疑林男因此下手悶死曾男，並捆綁棄屍在後院，直到7天後才被發現，期間，林男還故佈疑陣，在曾男桌上留言「老師，好久沒看到你了」；林男落網後均否認作案。

依據法醫鑑定報告，曾男遺體被綑綁、掩蓋棄屍，明顯非自然死亡，而他體內未驗出毒品、酒精且身體無明顯外傷，研判可能是入睡時遭人用柔軟、面積大的枕頭、棉被悶死，因掙扎時接觸的是面積大又柔軟的物品，才沒在口鼻留下傷痕。

不過，法院判決指出，「他殺」只是法醫鑑定後的結論非最後結果，曾男過去有糖尿病病史，且死前一天工作超過20小時未休息，也可能因糖尿病休克、酮酸中毒死亡；另，林男在案發前曾因工作與曾男衝突，但從證人轉述的兩人對話中，只能知道兩人曾有衝突，但並無發現林男有殺人的意圖或動機，而他在曾男桌上留下的字條也不違常理，無法認定是犯案後誤導辦案的行為。

判決指出，曾男死因並不明確，加上沒有直接證據證明林男涉案，基於無罪推定原則，判處林男無罪。