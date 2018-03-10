3/10 今彩539頭獎開出4注！大福彩、大福獎摃龜

2018-03-10 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月10日）開獎的第107000020期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第107000060期今彩539，頭獎開出4注，每注可得獎金600萬元，分別由高雄市路竹區大社路69號的「賜福彩券行」、台北市中正區羅斯福路二段42號的「來興彩券行」、彰化縣鹿港鎮龍山里三民路79號1樓的「萊爾旺投注站」及彰化縣伸港鄉新港村中山路99號1樓的「慧銀投注站」開出。

第107000020期大福彩中獎號碼為：「05、08、15、18、24、28、35，特別號：29」，頭獎摃龜；貳獎6注獲得，每注可得25萬元；參獎共121注獲得，每注可得4000元；肆獎共2409注獲得，每注可得400元；普獎共1萬8519注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎11注獲得，每注可得10萬元。

第107000060期今彩539中獎號碼為「06、07、11、14、27」，頭獎共4注獲得，每注可得600萬元；貳獎共226注獲得，每注可得2萬元；參獎共7940注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬871注獲得，每注可獲得50元。

第107000060期39樂合彩中獎號碼為「06、07、11、14、27」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7649注中獎，每注可得1125元。

第107000060期3星彩中獎號碼為「193」，正彩共30注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000060期4星彩中獎號碼為「6577」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」