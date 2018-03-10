囧rz！賭客被逮不慌張 竟只擔心這件事…

2018-03-10 21:49

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局10日凌晨破獲中西區一個職業賭場，逮捕33名賭客，一開始有人認為，這些人用LINE揪賭客，是「高科技」犯罪，有警員笑說，現在連買毒品都用LINE了，賭博用LINE哪裡高科技？好笑的是，這些賭客被逮不慌張，比較擔心的竟是，因為市區難停車，他們大都違停去賭博，希望警方行行好，賭博被抓已經很衰，不要連車子都被拖吊走！最後由賭客一一通知親友前來幫忙移車。

警方接獲線報，中西區有棟透天厝出入人口複雜，最近更安裝4個監視器，所長得知後判斷，這間透天厝不是新宅，不太可能一次裝4個監視鏡頭，決定派員埋伏觀察，果真發現異樣，更有幾名賭博治安顧慮人口出現，懷疑透天厝搖身變成職業賭場。

警方鎖定了兩輛專門載送賭客的車子，10日凌晨發現，其中一輛車來來回回載送數次賭客進賭場，還有許多人自己開車前來，決定發動攻堅，由於賭場新開幕，運作還不順暢，組頭還將任務分配表放在身邊，成為關鍵鐵證，讓司機、把風小弟等全都被依賭博罪嫌移送。

而涉及社會秩序維護法的33名賭客，可能都是賭場老手，面對最壞就罰錢的處罰，一點都不驚慌，只是擔心訊問太久，來不及把車子移開遭到拖吊，希望警方動作快點，或是拜託警方不要拖吊，訊後警方將33人處以行政裁罰。