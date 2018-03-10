警分享「容易被攔檢車種」網友熱推...但有人喊「母湯啊~」

有網友在PTT分享汽車版分享，攔車臨檢，警方會優先攔下的4種情況，引起網友熱推。（資料照）

2018-03-10 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鳳山區7日凌晨3時，警方見一輛白色BMW 5系列跑車，形跡可疑上前盤查，並在車上搜出大量毒品，案情曝光後轉發PPT引起討論。1名自稱服務多年的員警，在PTT汽車板分享攔車心得，被許多網友推翻，留言大多諮詢攔查車種，有網友擔心「母湯啊~講完毒蟲就有譜了」，原Po則苦笑回應「如果他們看了，改買其他車種我也認了。」

這名網友回應1篇「屁孩開媽媽BMW運毒 遇警攔檢當場嚇呆」，他以抓酒駕、毒品、通緝等多年經驗，分享攔車心得「第一，違規必攔，主要是抓毒品酒駕槍和通緝犯；第二，太舊的車，可能酒駕車被扣只好買1台3萬中古車；第三，8+9愛車，首先是販毒入門款，賓士C300、GOLF、BMW320等車種，其實則是詐騙集團首腦愛車，馬莎拉蒂、保時捷休旅等車種，最後第四點則是「形跡可疑」，就像是學生作弊忍不住偷瞄老師一樣。」

最後原PO也補充，其他的可能性「當然是早就盯上你啦」，也提醒網友「謹提供個人經驗參考」。貼文一出，網友紛紛留言大推，也有網友道謝辛苦臨檢的警察「鴿（原意：警察）抓毒蟲辛苦了，給推」；其他網友則留言詢問盤查車種，原Po回應「Suv（休旅車）真的不太攔，尤其後面有安全座椅直接放行」，引起網友擔心「這樣不行喇，都講完了毒蟲就有譜了」、「Po這好嗎」，原Po則回應「如果他們看了，改買休旅車我也認了。」