酒駕撞死人！富二代遭追打龜縮 警護衛臉中拳噴血

富二代莊警毅遭死者追打，縮在警察懷抱中，一名員警替他挨拳頭掛彩。（記者張瑞楨攝）

2018-03-10 16:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕工廠小開富二代莊警毅無照又酒駕狂飆，撞死賣太陽餅婦人，今天下午押解到殯儀館由檢察官偵訊後，慘遭死者王燕珠的親友追打，警方用肉身保護他，也跟著挨揍，李姓員警眼睛差點被打中，鮮血淋漓，死者親友狂毆一陣後，又圍繞警車旁，準備趁莊嫌上警車時第二度揍他，員警大喊：「夠了！警察的眼睛差點被你們打瞎，夠了，住手！」死者親友才住手，在死者靈前上香後離去，莊嫌則一路縮在警察的保護圈與懷抱中不發一語，一度因驚嚇而顫抖。

莊警毅自稱是車床工人，實際上卻是台中市工業區一家機械模具工廠的富二代小開，今天中午他透過父親說「很抱歉」，但死者王燕珠的丈夫與兒子都不接受，還質疑「一句抱歉就能交代嗎？」，下午2點左右，台中地檢署檢察官於殯儀館內，開相驗偵查庭，警方押解莊嫌偵訊時，死者的兒子進入偵訊室內，一度情緒激動想打莊嫌，被員警勸離，下午3點左右，約有20多名身穿黑衣或綠色「台中文武宮」的親友，圍繞在偵訊室附近。

警方也聞到火藥味，偵訊結束之後，立即保護莊嫌快步離開殯儀館，死者親友衝上前，怒罵三字經，並揮手揍莊嫌，莊嫌不發一語，躲在警察的護衛內，任由警方替他遮擋拳頭，被揍了幾拳的他，似乎沒有受傷，但仍因驚嚇而縮屈著身子，不敢抬頭，一度哆嗦雙手發抖，1名替他挨拳頭的警察，臉部撕裂傷而鮮血直流，差點傷到眼睛，死者親友原本想趁莊嫌上警車時再度揍他，但聽到警察高喊「夠了！」警察已經受傷，眼睛差點被打瞎，親友們才停手。

莊警毅肇事至下午，尚未對家屬致歉，僅透過工廠老闆父親說，他很抱歉，莊父說，他中午到警局探視時，已經指責兒子，兒子說抱歉，但他認為死者已經往生，說抱歉已沒有用，應該跟家屬達成共識（指和解），莊父還強調，兒子已經是成年人了，他昨天見兒子要跟朋友唱歌，還提醒「喝酒不要開車」，沒想到兒子沒有駕照卻仍酒駕。

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富二代莊警毅（圖中）飽受驚嚇，縮在警察懷抱。（記者張瑞楨攝）

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面對激憤的死者親友追打，酒駕撞死人的富二代莊警毅（左二）縮在警察懷抱中。（記者張瑞楨攝）