閨蜜相約攜子女出遊 國道1號虎尾段遭撞1死4傷

白色休旅車遭撞翻覆在外側車道，車上5人1死4傷。（記者黃淑莉攝）

2018-03-10 15:06

［記者黃淑莉／雲林報導］國道1號虎尾段北上233公里處今天中午發生車禍，1部黑色自小客車疑因閃避前方車輛，操作不當失控撞上行駛內側車道白色休旅車，造成休旅車翻覆，車上2大3小不幸1死4傷，事故原因由國道警察斗南分隊釐清中。

國道警察斗南分隊今天中午11點半左右接獲報案，指北上233公里處發生2部車輛事故，其中自色休旅車翻覆，車上有5人受困，員警及雲林消防局救護人員獲報到場，副駕駛座女性乘客已無生命跡象，女姓駕駛及後座3名男童意識清楚，救護人員將4人送雲林基督教醫院救治，幸都只受輕傷，但4驚魂未定臉色蒼白。

警方表示，事故原因疑行駛中間車道的黑色自小客車李姓駕駛（男，51歲），為閃避前方車方車輛，操作失當先後右切到外側車道後，又急切到內側車道，撞上行經該處的白色休旅車右側，造成休旅車失控翻覆到外側車道。

警方調查，自色休旅車上林姓駕駛（女，38歲）與死亡的李姓女子（39歲）是好友，2人今天相約分別帶著孩子從台南要到台中玩，2車駕駛酒測值都零。

白色休旅車遭撞翻覆在外側車道，車上5人1死4傷。（記者黃淑莉攝）