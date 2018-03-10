她想分手被燒雙腿無法排汗 原諒對方願給緩刑

2018-03-10 14:43

〔記者吳政峰／台北報導〕女大生小寧（化名）3年前想離開萬姓班對男友，卻遭萬男潑汽油燒雙腿，導致15%燒燙傷，喪失排汗功能，至今仍得穿壓力褲與打類固醇，痛苦萬分。一審依重傷害未遂罪判萬男4年9月徒刑，二審認為他已賠償380萬元，獲得小寧原諒，且表示曾想娶小寧，深具悔意，改判1年10月，緩刑5年，可上訴。

萬男住在新北市，2013年與小寧交往，原是人人稱羨的班對，天天熱線，未料手機訊號不佳，影響談話情緒，多次爭吵，到了2015年9月間，兩人再度大吵，小寧心灰意冷，下定決心分手。

萬男求復合遭拒，竟帶著一把刀與一瓶汽油衝到小寧家，逼她到屋頂談判，先掏刀架在她的脖子上，怒嗆「不要以為我在開玩笑」，並點火恐嚇，要女方「沒談完不准走」。

此時小寧母親剛好來電，萬男見狀，立刻朝小寧左腿潑汽油，禁止她接電話，小寧雖嚇得下跪求饒，但仍拒絕復合，甚至想趁隙接聽母親電話，沒想到此舉激發萬男怒氣，再朝她的右腿潑汽油。

花容失色的小寧想要逃跑，萬男尾隨其後猛追，並把點燃的衛生紙丟向她，大火瞬間蔓延，小寧痛到跌倒打滾，自行脫下燃燒的鞋子，並脫外套拍熄火勢。

驚呆的萬男見小寧倖存，立刻從包包掏出飲料，協助澆在傷口上降溫，並叫計程車陪同送醫，經醫師診斷為15%二、三級燒燙傷，雙腿喪失排汗功能，每個月都得打類固醇抑制疤痕增生，每天則得穿壓力褲，久站會讓雙腿充血而痛不欲生。

漫長的治療讓小寧的人生更加崎嶇，且她因為雙腿有疤痕，也不敢穿裙子出門，只能以長褲示人，年輕的她一度不知如何是好，事後雖然與萬男和解，獲得380萬元賠償金，但心靈的受傷依舊難以抹滅。

一審以重傷害未遂罪重判4年9月，檢方則認為應以重傷害既遂罪判刑，上訴二審高院，高院合議庭指小寧雙腿未喪失行走功能，應屬重傷害未遂。

萬男出庭稱，與小寧在一起很久，如果順利的話，應該會結婚，沒想到事情最後變成這樣，面帶懊悔。

合議庭指出，小寧已原諒萬男，且願意給予緩刑自新，又考量萬男深具悔意，其情可憫，予以減刑，改判1年10月，接受10小時法治教育，緩刑5年，可上訴。