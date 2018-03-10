病死老婦遭鼠啃 髒屋一週打掃乾淨

2018-03-10 13:03

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市3日發生老鼠啃屍案，死者唐婦帶著3名身障兒女及3孫租屋同住，一家7口都是輕中度智障，他們的住處堆滿垃圾，環境髒亂慘不忍睹，唐婦女兒郭女報案後，社會處緊急將其餘家庭成員安置到旅館，並與民間單位合作，找來二手家具，並將住處大消毒、牆壁重新粉刷，今天安排入厝，還給一家人乾淨的居住環境。

社會處副處長魏幸雯指出，過去一星期，社會處透過環保局、動保所、伊甸社會福利基金會、心理衛生協會、智障福利協進會及民間二手家具店等協助，從清理打掃、消毒、粉刷、電線設備裝修，甚至提供新的床墊、棉被等物資，總算把郭家環境大翻新。

魏幸雯說，郭家經過大消毒後，環境已煥然一新，社工在整理環境時，也讓郭家人加入，並指導、叮嚀如何能長時間保持家裡整潔看到乾淨又明亮的書臥房，郭家大哥阿春昨在家裡開心跑跳，他也答應之後會協助家庭成員維護整潔。

魏幸雯表示，除了現階段的家園整理，短期的處遇服務將透過志工指導協助郭家人建立正確的生活習慣，並透過庇護性就業或相關就業管道，讓他們能有穩定的生活目標。

3日上午，郭女的小孩起床，赫見有老鼠在沙發上的阿嬤臉部啃咬，嚇得尖叫，郭女上前查看，發現母親唐婦已無生命跡象，於是報警。

檢警發現，包含唐婦在內，郭家一家7口全住在髒亂不堪的3層樓房，1樓是客廳，唐婦躺的破爛沙發與地板滿是油垢，還傳出陣陣酸臭味，地上滿滿都是資源回收品，整個居住環境極為惡劣，家裡還養了4隻貓來抓老鼠。