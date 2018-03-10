台版#MeToo！體操女選手控教練性侵10年 每次都像死去

2018-03-10 12:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄某國小體操教練遭指控21年前涉嫌性侵體操女選手，有網友在臉書《爆料公社》點名她在讀國中時，遭體操教練於其家中、體操館、汽車旅館等處多次性侵，受害時間長達10年。

高市府教育局今上午表示，上個月接獲陳情後，立即連繫校方啟動性平案件調查，並請該名教練暫時請假接受調查，同時通報社會局家暴中心，地檢署也啟動調查，釐清案情。

被害人說，初步了解有5個受害人，所有女童都是在12歲、13的時被這個體操教練侵犯，當中有受害人已經成年結了婚。

高市教育局今上午表示，今年1月23日接獲被害人的親人代為陳情後，已聯絡受害人出現說明，並聯繫校方啟動性平案件調查，要求這名教練請假接受調查，嚴禁進入校園，此案也通報社會局家暴中心，地檢署也啟動調查，並呼籲若有相關受害人能站出來。

教育局說，這名教練是80年3月到該國小服務至今，他是教育部體育署補助地方聘用的專任教練，他接受調查時，都以時間久遠不復記憶，否認性侵。

教育局說，根據受害人指稱，這名教練是她在國小的體操教練，後來升上國、高中後，仍持續接受這名教練訓練，受害的時間持續長達10年。

至於爆料公社陳述的內容，教育局說，不完全是受害人個人遭遇，研判是綜合多名受害人的說法，至於就診證明，確實為受害人當時就診紀錄。

被害人還在臉書貼出她91年因月經異常，由教練陪同到婦產科就醫的證明，她說當時不敢報案，直到最近看到美國及香港體操界爆發教練性侵事件，讓她體悟到自己「不再是被你摧殘的小女孩，而是一位復仇者，讓他的惡行，得以接受審判。」

被害人在臉書表示：「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練........」「在多年前，我曾經是一位體操選手，體操是我最愛的運動，也是最恨的運動。」

被害人指出「我升上了國中後，在一次的外地比賽，教練叫我過去他的房間，說要幫我賽前放鬆，我想就跟平常在體操館一樣吧。進去房間後，他說先去泡澡讓肌肉放鬆一下，就像他之前說的那樣，賽前放鬆，我也不疑有他，我就去泡澡了。「我終於知道學姊不願意來的原因......」

被害人指「而後，在他家、在體操館、在汽車旅館，他一次又一次的進入我的身體，每一次過程我都像死了一般，直到結束後，我才覺得自己又活過來，甚至有一次是在上課的時候，他用教練的身分，叫我請病假出去看復健，他開車來載我，就直帶去汽車旅館.........。」

被害人說：「別說我傻.......其實我一直說我不要，但我的聲音就像是溺水般死前的掙扎的微弱.........還記得在他家時，他很喜歡他那條紅龍，我真的很想拿了這隻紅龍，直接塞到我的身體裡，讓我死去........。」