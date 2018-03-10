5國中生拾金不昧 扛壞單車走1公里報案

5名國中生拾金不昧，其中黃姓、鄧姓國中生抬著故障單車，在冷夜花了40分鐘，走了1公里，來到板橋派出所報案。（記者吳仁捷翻攝）

2018-03-10 11:37

〔記者吳仁捷／新北報導〕國中生體現拾金不昧好品德！新北市板橋中山國中5名學生在校門口撿到內有2200元、證件的皮包，憂心失主心急，雖然5人身上加起來僅不到100元，決意帶著失物報警，恰巧腳踏車「卡輪」，黃姓、鄧姓2國中生就在溼冷夜中，氣喘吁吁抬了40分鐘，走了約1公里，來到板橋派出所報案，警方問他們為何要拾金不昧，他們異口同聲說，撿東西拿到警局，讓他們很爽，若最後無人認領，他們也會將錢全部捐出做善事，獲得警方及校方肯定。

3日晚間7時許，中山國中5名九年級學生黃德銘、鄧至豈、陳奕安、徐瑄憶與陳姿妤，原本各自騎單車、走路到學校附近買撞球桿，返程經過校門口，徐姓學生的單車煞車故障，卡住車輪，準備要抬回家時，發現校門口有個皮夾，內有2200元現金及證件，但離最近的板橋派出所有些距離，5人擔心失主急著找皮夾，決定共同拿皮夾報警。

5名學生擔心失主焦急，由黃姓、鄧姓國中生抬故障的單車、徐生牽第2台單車、2名女學生牽著第3輛單車，5人在低溫中，期間有同學說要換手抬車，但黃、鄧2人說還撐得住，就一路抬車走到板橋所，雖然路程約1公里，因抬著故障車步行，前進速度緩慢，不但走了40分鐘，抬到警局時，黃鄧2人都上氣不接下氣，笑稱總算抬到了。

5名國中生告知板橋所員警，他們撿到錢了，要送來警局，警員詢問5人撿拾過程，知道5人身上湊起來剩不到100元，面對這相當1個月的零用錢，卻不為所動，堅持報警歸還失主，甚至還抬著一台故障鐵馬，警員們對國中生義舉稱讚不已；恰巧板橋警分局長王文澤、偵查隊長林子翔督勤得知，也要派出所告知校方給予鼓勵。

5名國中生被問及為何拾金不昧，5人都說，因為學校有教，加上看過報導，認為拾金不昧是很爽、很酷的事，他們還說，不管失主有無認領，或是失主願答謝他們，都會捐出。

中山國中教務主任許憶雯隔天接獲警方通知，找來5名學生，鼓勵、稱讚他們拾金不昧，同時在這週學校朝會中，公開表揚5名學生；許憶雯說，這5位同學在校成績中上，跟同學相處融洽，平常就很熱心，而校方教育學生時，不僅要求學業，對學生品德教育更是重視，對5名學生拾金不昧感到欣慰。

而學生拾金不昧後，原要抬著故障的單車離去，一名志工媽媽還熱心地借給他們500元修車費，要他們先去運動場對面的單車行修車，以免抬車之苦，有空時再還錢，學生善行也感染更多愛心。

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