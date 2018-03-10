台版#MeToo！女體操選手隱忍15年 指控國中教練性侵

受害人在網路上PO出報案三聯單。（圖擷取自爆料公社）

2018-03-10 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國體操國家隊隊醫納薩爾（Larry Nassar），因涉嫌性侵多名運動員長達20年，被判40至175年徒刑，這樣類似的事件竟然也發生在台灣高雄市一間學校。

綜合媒體報導，高雄市一名受害人向臉書社團《爆料公社》控訴，她在15年前就讀國中時，遭到學校一名體操專任教練性侵，並且還有多名學姊也遭摧殘踐踏，最近看到美國和香港體操界爆發性侵醜聞，她才鼓起勇氣向高雄市警局婦幼隊報案。

高市府教育局表示，該名教練現任某國小體操專任教練，上個月接獲陳情後，已經聯絡該校啟動性平案件調查，該教練暫時請假接受調查。雄檢指出，受害人指控時，就在今年2月6日以馬上以專案指揮方式立案，並由檢察官楊碧瑛、鄭靜筠、市警局婦幼隊、社會局家防中心與教育局，組成專案小組調查。

受害人在網路上PO文表示，她因為小時候受到隔代教養，所以就將帶入體操的教練當作是他的爸爸，教練也對她的呵護無微不至，不論是體操中危險動作的保護，或是平常的噓寒問暖，都讓他備受感動，讓她感受到家的溫暖。所以平常間的摟摟抱抱，他都當做是跟家人之間親密動作一般，不以為意。

受害人說，但到了國中開始發育時，教練才逐漸的嶄露那可怕的面容，教練開始接觸到她的私處或上半身，教練也常常叫她只穿運動內衣練習，說這樣比較好做動作。有一次出外比賽住在汽車旅館，被叫過去教練的房間，說要幫她在賽前放鬆，先叫她到浴室泡澡，然後教練就裸體走進來，「就在那晚，在他的房間，我只知道，我的童貞，這個身為女人的珍寶，被這個曾經我視為父親的人所踐踏在地上，一文不值.....。」

她之所以會勇敢講出來，是因為她看到美國體操界性侵的新聞，看到她的偶像出面指控隊醫性侵時那種堅毅的眼神，她淚流不止，「我知道，跟我同樣受苦的人，還活在痛苦的深淵」、「我不再是被你摧殘的小女孩，而是一位復仇者， 讓他的惡行，得以接受審判。」