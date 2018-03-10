吃鴨肉麵卻偷竊 店家勸窮男：可再來吃 別偷錢

2018-03-10 10:36

〔記者黃建華／高雄報導〕打臨時工為生、收入不穩定的50歲陳姓男子，日前到自立橫路一家鴨肉麵店消費，卻佯裝借廁所，潛入廚房翻箱倒櫃，偷走裝有500多元的零錢罐，警方獲報過濾監視器緝賊，前天將陳嫌傳喚到案，店家得知陳嫌收入不穩定才起盜心，還佛心告訴陳嫌，「下次沒錢還是可以來吃麵，只要別偷店內零錢罐就好」，讓陳嫌慚愧的頻向店家道歉。

新興分局中山路派出所上月初接獲新興區自立橫路上一間鴨肉麵店張姓店員報案，稱放在後方廚房架上的零錢罐不翼而飛，因他習慣將每天剩餘的1元硬幣投入罐內，累積約有新台幣500元，沒想到上班期間竟會遭竊，廚房除了員工以外應該只有客人會進去上廁所。

員警陪同調監視器影像，發現竊嫌是一名頭髮微禿男子，男子進廚房上廁所前東張西望、不斷翻鞋櫃，直到看見零錢罐，但因張男及女員工進出備料而作罷，過沒多久竊嫌又進入廚房竊得零錢罐後再用外套遮掩著離開。

張男想起當天竊嫌點了很多魯味配鴨肉麵，吃麵過程一直要借廁所，原以為對方肚子痛，沒想到竟趁機行竊，張男氣得罵:「小本經營，賣鴨肉麵還倒虧500元！」

不過，員警調閱附近監視器及查訪，前天查出竊嫌是陳姓男子（50歲），並將他傳喚到案，陳嫌坦承因從事臨時工、收入不穩定，才起貪念偷走零錢罐，偷到的零錢都拿去吃飯用完了。

張姓店員得知陳嫌已到案，苦勸陳嫌說：「大家都是辛苦人，如果真的沒錢的話也可以來吃麵，不過下次來的時候不要再偷我們的零錢罐就好。」這句話讓陳嫌又感動又慚愧，頻頻跟店家道歉。警方全案訊後，將陳嫌依竊盜罪移送法辦。