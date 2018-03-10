年輕人硬要酒駕 太陽餅老闆娘遭撞飛50公尺身亡

2018-03-10 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕又是酒駕惹的禍！台南5名年輕人到台中找朋友，前往酒吧喝酒後竟由1人載著4人開車上路，於今日凌晨2時左右行駛到台灣大道中華夜市附近，轎車將經營太陽餅店的老闆娘撞飛身亡，肇事駕駛酒測值高達0.75。

據《TVBS》報導，轎車車主透露，是朋友硬搶去開，他當時有阻止，行車紀錄器都有錄下來。太陽餅老闆娘被撞飛50尺後倒地，她所騎的機車也被拖行100公尺，肇事車輛更行駛到車禍地點300公尺外才停下來，警方目前已將駕駛移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆