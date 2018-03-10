獨家》正妹健身教練 「大叔約砲電話」接不完 原因竟是…

2018-03-10 00:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕陳姓女健身教練今年初接獲兩名陌生男子來電，對方竟用淫穢口吻問：「你缺乏性愛嗎？」她怒斥「變態！」不料，怪異來電卻接踵而來，指名要和她「做朋友」，經陳女逼問，才發現自己的性向、甚至照片全遭冒用，被轉載到知名約會App，其中的個人描述竟是：「喜歡性愛、喜歡大叔…」讓她又羞又氣，向警方報案。

警方指出，25歲陳女是名健身教練，身材姣好，樣貌出眾，是人人眼中的正妹，豈知1月中旬突然接獲兩名陌生男子來電，劈頭就向她約砲，直接問「你缺乏性愛嗎？」把她搞得一頭霧水，不料，掛電話後又有男子來電要求「做朋友」，3天內共接獲10通淫穢電話，讓她既噁心又困惑。

陳女說，她逼問一名來電男子，才得知自己的個資遭盜用，她循線進入一個約會App，發現其中一個帳號顯示圖片竟是她的大頭照，仔細一看，上面不但有她的身高、體重，「個人簽名」還直接標註「從小父母離異，缺乏溫暖…喜歡性愛、喜歡大叔…」等等淫句，連她的電話號碼都變成App的交友專線！陳女認為，這個交友App根本是癡男拿來約砲用的，最後氣憤難耐，向警方報案，要求對盜用者提出妨害名譽告訴。

警方推測，陳女恐怕是誤點了手機不明簡訊，或使用其他需要註冊真實個資的網站時，遭木馬程式攻擊，導致個人資料外洩，被人蓄意轉載、濫用；不過，陳女的個資也可能是遭身邊的友人惡意盜用，細節仍待調查、釐清，警方建議她乾脆更換手機號碼，避免再受騷擾。

警方提醒，民眾盡量別在個人臉書或網站上公開電話或照片等個資，以防遭有心人轉載、洩漏，若莫名接獲騷擾電話且制止無效，可向電信公司調通聯記錄，並向警方報案。