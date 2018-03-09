法官性騷改判罰薪 李茂生批審判長給司法院長難堪

2018-03-09 19:54

〔記者陳慰慈／台北報導〕前北高行法官陳鴻斌被控性騷擾女助理，前年被職務法庭判決免除法官職務，陳不服聲請再審，竟在昨天三八婦女節，改罰薪一年約216萬元，引發法界人士議論，台大法律學院教授李茂生今也在臉書發文批評他的大學同學、職務法庭審判長林文舟「做出這種決定，讓許宗力（司法院院長，也是李、林的大學同學）難堪。」不少網友也批：「官官相護」、「事後有悔意也能做再審理由，這是台灣法界新創的神邏輯嗎？」

職務法庭法官謝靜慧今則表示，自己無法說服其他人，因而辭去職務法庭法官職務。

對此判決，有網友表示『法官的判決，確認了「有關係，就沒有關係」的經典。對司法體系而言，法律的彈性在於「關係」，不在於事件造成傷害的嚴重度。』；另也有網友說：「屢次性騷擾被懲戒後，只要對被害人說，好啦幫你介紹對象，就可以提起再審獲得輕判哦！（筆記中）」，還有網友諷：「轉任律師還可以領退休金，舉著前法官大律師金字招牌，以後當門神錢賺更多，事業更大，選嬪選妃江山多嬌唯朕獨尊，通行法院內外無礙，不僅無傷（沒有當事人會知道）反而非常划算！

李茂生臉書貼文全文如下：

「唉。林文舟啊，我知道你篤信上帝，但是願意原諒世人胡搞瞎搞的上帝，不會去管法官在其職場上的不當行為的。

我能夠理解「依本庭職務上所已知者，取鴻斌已經因此案而離職（辦理退休，事實上不可能再回任），其任職時最後月俸18萬餘元，以此而推估之，其罰款總額已二百餘萬元，法官三次言行不檢而有逾二百萬元之處罰，本庭認為其懲戒已經足夠」這句話背後的寬恕，反正都已經離職了。但是職務法庭的決定具有象徵性的意義，撇除個案的考量，判決本身所具有的宣示意義難道不重要嗎？

林文舟啊，你知不知道，如果教授對學生做出同樣的事情，而該校的性平會秉公處理的話，結果會怎樣嗎？你幹嘛沒事幹，做出這種決定，讓許宗力難堪。」