南市警副分局長、刑大副大隊長、偵查隊長等75官警異動

2018-03-09 19:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南市警察局三線一星督察及二線四星副分局長各1缺，加上二線三星職務3缺，市警局下午開會決議，考量服務年資、請調志願、陞遷積分，以及因應年底大選與查察賄選勤務需求，發布調整三線一星督察、專員、二線四星副大隊長、副分局長、專員、二線三星偵查隊長等75位官警人事，是近些年來最大一次人事調動，將在3月13日生效到職。

異動情形：

1、刑大副大隊長李銘吉調任佳里分局副分局長

2、玉井分局副分局長林清榮調任刑大副大隊長

3、主秘室專員李忠憲調任玉井分局副分局長

4、保大副大隊長蔡宗憲調任刑大副大隊長

5、主秘室專員陳敏雄調任保大副大隊長

6、保防科專員詹登燦調任督察室三線一星督察

7、刑事警察大隊副大隊長林郁誌陞任主秘室三線一星專員

8、勤指中心專員鄭善允調任保防科專員

9、第一分局偵查隊長張翊雋陞任主秘室二線四星專員

10、第五分局督察組長張志能陞任防治科專員

11、永康分局督察組長顏偉丞調任新營分局督察組長

12、第二分局督察組長洪介文調任永康分局督察組長

13、第六分局督察組長謝志鴻調任第二分局督察組長

14、第三分局督察組長方子欽調任第六分局督察組長

15、新化分局督察組長徐海平調任第三分局督察組長

16、督察室督察員李俊吉調任新化分局督察組長

17、防治科警務正呂宏生調任督察室督察員

18、佳里分局督察組長黃胤銘調任第五分局督察組長

19、麻豆分局督察組長楊宗憲調任佳里分局督察組長

20、學甲分局督察組長吳秉蒼調任麻豆分局督察組長

21、督察室督察員黃政富調任學甲分局督察組長

22、督察室警務正王鴻裕調任督察室督察員

23、法制室警務正陳信邦調任督察室警務正

24、白河分局督察組長黃文村調任學甲分局交通組長

25、學甲分局交通組長張明忠調任白河分局督察組長

26、第二分局偵查隊長李昆燁調任第一分局偵查隊長

27、刑大偵八隊隊長吳宗哲調任第二分局偵查隊長

28、刑大專員冷澤泉調任刑大偵八隊隊長

29、保防科警務正胡義忠調任刑大專員

30、保防科資料股股長梁書華調任保防科警務正

31、第五分局偵查隊長郭乃榮調任永康分局偵查隊長

32、永康分局偵查隊長黃泰元調任第五分局偵查隊長

33、歸仁分局偵查隊長葉建霖調任第三分局偵查隊長

34、第三分局偵查隊長吳俊德調任第六分局偵查隊長

35、第六分局偵查隊長林雲豪調任第四分局偵查隊長

36、第四分局偵查隊長陳勇志調任歸仁分局偵查隊長

37、刑大偵一隊隊長謝貴琳調任刑大偵五隊隊長

38、刑大偵五隊隊長王俊凱調任刑大偵一隊隊長

39、刑大偵二隊隊長黃文夏調任刑大偵四隊隊長

40、刑大偵四隊隊長黃榮隆調任刑大偵二隊隊長

41、刑大行政組長顏志義調任刑大司法組長

42、刑大司法組長王連春調任刑大行政組長

43、刑大秘書室主任張又彬調任刑大預防組長

44、學甲分局偵查隊長陳正忠調任刑大勤指中心主任

45、刑大科偵隊隊長尤開欽調任學甲分局偵查隊長

46、歸仁分局交通組長張世儒調任歸仁分局防治組長

47、麻豆分局行政組長陳勇誌調任歸仁分局交通組長

48、第二分局交通組長陳德芳調任麻豆分局行政組長

49、第六分局行政組長洪坤林調任第二分局交通組長

50、保防科警務正田相遠調任第六分局行政組長

51、公關室公關股股長高泰和調任歸仁分局秘書室主任

52、行政科警務正蘇群超調任公關室公關股股長

53、玉井分局警備隊隊長林俊甫陞任防治科警務正

54、第五分局公園所所長吳俊諺陞任保防科警務正

55、交大第三中隊中隊長黃建儒陞任法制室警務正

56、交大警務員陳錫賢陞任行政科警務正

57、刑大警務員吳重宏調任玉井分局警備隊隊長

58、刑事警察局偵查正潘志偉調任刑大警務員

59、永康分局大橋所所長陳宏全調任第五分局公園所所長

60、永康分局永康所所長劉展志調任永康分局大橋所所長

61、永康分局大灣所所長邱緯賓調任永康分局永康所所長

62、民管中心警務員陳榮坤調任永康分局大灣所所長

63、善化分局警備隊隊長李正麟調任交大第三中隊中隊長

64、勤指中心警務員蔣志行調任善化分局警備隊隊長

65、犯防科警務員吳博欽調任勤指中心警務員

66、秘書室警務員唐國緯調任交大警務員

67、刑大八序警務員陳虹蓉陞任刑大七序警務員

68、玉井分局偵查隊八序副隊長陳豐霈陞任該隊七序副隊長

69、新營分局鹽水所八序所長曹俊宏陞任該所七序所長

70、第二分局巡官王棋賝陞任民管中心警務員

71、善化分局巡官洪震堂陞任犯防科警務員

72、白河分局巡官徐春榮陞任秘書室警務員

73、刑大偵查員黃志賢調任刑大分隊長

74、刑大偵查員謝宗融調任刑大分隊長

75、永康分局巡官黃玟衡調任新化分局巡官。