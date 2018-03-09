噴蔡丁貴生髮水 統派男1萬元交保

2018-03-09 18:53

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣北社等獨派社團今舉辦記者會，說明慈湖潑漆行動相關事宜，過程中，自稱大陳島鄉情文化促進會的統派團體成員胡志偉、陳友達、黃志豪，突闖入會場大鬧，並朝自由台灣黨主席蔡丁貴狂噴生髮劑，與獨派成員爆發口角衝突，被警方移送台北地檢署偵辦；檢方訊後依妨害自由罪，諭令胡1萬元交保，陳、黃則限制住居後請回。

晚間6時許，胡、陳、黃三人步出地檢署，被大批身穿藍色背心的鄉親簇擁，支持者並高喊「加油」聲援3人；新黨青年軍王炳忠、林明正、陳斯俊等人也到場關心。

胡志偉受訪表示：「他們要跟我辯論，論述，我都覺得很奇怪，所謂的轉型正義難道就是他們說的算嗎？他們說：『我是台灣人』，我也覺得很奇怪，很納悶，是不是要講台語，才是台灣人，還是只要不認同你的人，你就說他不是台灣人」。

胡志偉說，他希望蔡教授不要告他違反醫師法，因為他是噴了生髮水，用這種表達方式，突顯對方用激烈的手段，違反中華倫理道德文化，違反中國人的儒家思想，完全是不道德的。

胡志偉強調：「蔣公的歷史功過，我們由歷史去判定，不是他們說了算，還有他們罵我們是『中國豬』，我不排除提出告訴，還有對我們的同事架拐子，不排除提出告訴，還有我一克拉的戒指也不見了」。

胡志偉指出，當下他感受到的是，「這些小屁孩就是綠色的衛兵，一直要找我們打架」，他覺得有點莫名其妙，他也呼籲，「如果你們不喜歡蔣公的銅像，歡迎你們聯絡我們大陳鄉親，我們會把它安置好」。

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